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АНАЛІТИКА

Ціна Brent підскочила вище $90 за барель на планах Саудівської Аравії продовжити обмеження видобутку

 

Ціна нафти Brent підскочила вище позначки в $90 за барель на торгах у вівторок після появи інформації про плани Саудівської Аравії продовжити добровільне скорочення видобутку до кінця 2023 року.

Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на 16:35 EET у вівторок становить $90,5 за барель, що на $1,5 (1,69%) вище від ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднялася до цього часу на $1,81 (2,12%), до $87,36 за барель.

Саудівська Аравія продовжить добровільне скорочення видобутку нафти до 1 млн б/д до кінця 2023 року, йдеться в повідомленні державного агентства королівства з посиланням на офіційне джерело в міністерстві енергетики.

До появи цієї інформації Brent торгувалася близько $88,4 за барель, WTI - близько $85,3 за барель.

Фактичний рівень нафтовиробництва в Саудівській Аравії до кінця поточного року очікується на рівні 9 млн б/д, наголошується в повідомленні. "Добровільне рішення про скорочення видобутку нафти переглядатимуть щомісяця з можливістю зниження або збільшення виробництва", - йдеться в повідомленні.

Це скорочення є доповненням до оголошеного у квітні обмеження видобутку на 500 тис. б/д, яке триватиме до кінця 2024 року.

За словами співрозмовника держагентства королівства, ці кроки покликані посилити запобіжні заходи, які вживає ОПЕК+ для підтримання стабільності та балансу на нафтових ринках.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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