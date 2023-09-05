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Нафта стабільна на рівні річних максимумів, Brent близько $88,6 за барель
16:17 04.09.2023 |
Ціни на нафту еталонних марок слабко змінюються під час торгів у понеділок і перебувають біля максимальних позначок від початку року.
Листопадові ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:13 EET подорожчали на 6 центів (0,07%) - до $88,61 за барель.
Котирування жовтневих ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу підвищилися на 3 центи (0,04%) - до $85,58 за барель.
За підсумками минулого тижня Brent подорожчала на 5,5%, WTI - на 7,2%, причому дві марки завершили торги в п'ятницю на найвищих рівнях з 17 і 16 листопада 2022 року відповідно.
Трейдери очікують продовження Саудівською Аравією добровільного зниження видобутку на 1 млн барелів на добу і на жовтень. Крім того, Росія цього тижня оголосить умови нової угоди з ОПЕК+.
"Пропозиції дуже не вистачатиме, якщо Саудівська Аравія та їхні союзники не змінять своїх планів щодо скорочення видобутку", - сказав аналітик Chaos Research Institute Чжоу Мі.
За його словами, ціни на нафту рухатимуться до позначки $90 за барель, а "прогноз для попиту видається дуже оптимістичним".
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