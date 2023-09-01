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АНАЛІТИКА

Нафта прискорила зростання, Brent наближається до $88 за барель

 

Ціни на нафту різко прискорили підйом вдень у п'ятницю і можуть завершити тиждень рекордним зростанням за кілька місяців на очікуваннях обмеження глобальних поставок.

Еталонні марки Brent і WTI за підсумками серпня подорожчали на 1,5% і 2,2% відповідно, завершивши в плюсі третій місяць поспіль.

Листопадові ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:55 EET подорожчали на $1,09 (1,26%) - до $87,92 за барель.

Котирування жовтневих ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу підвищилися на $1,08 (1,29%) - до $84,71 за барель.

У четвер Brent зросла в ціні на 1,9%, WTI - на 2,5%. Обидві марки можуть завершити тиждень рекордним підйомом з квітня.

Підтримку ринку надають очікування, що провідні нафтові експортери продовжать скорочувати пропозицію, тоді як попит зростатиме мірою відновлення світової економіки.

Саудівська Аравія може продовжити добровільне зниження видобутку на мільйон барелів і на жовтень, показало опитування Bloomberg аналітиків.

Тим часом РФ і країни ОПЕК+ досягли чергових домовленостей щодо скорочення поставок російської нафти на світові ринки, повідомив віце-прем'єр Олександр Новак. Основні параметри будуть озвучені наступного тижня, додав він.

Додаткову підтримку котируванням надають сподівання на те, що Федрезерв може припинити підвищення процентних ставок на тлі уповільнення інфляції, а також анонсовані стимули китайської економіки.

"У нафтовому секторі все видається позитивним, і слабко мінливі ціни готові пробити позначку в $90 за барель просто зараз, - зазначив засновник консалтингової компанії Oilytics Кешав Лохія. - Питання в тому, що може перешкодити цьому ралі".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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