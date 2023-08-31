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АНАЛІТИКА

За серпень автогаз на АЗС здорожчав на 51 коп./л

 

Середня ціна на скраплений газ за місяць (із 31 липня по 31 серпня) у мережах АЗС збільшилася на 0,51 грн/л – до 23,96 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

За підсумком місяця ціна в мережах ОККО й WOG виросла на 17 і 20 копійок на літрі відповідно – до 24,61 грн/л.

На станціях «Укрнафти» автогаз за цей період здорожчав на 53 коп./л – до 23,56 грн/л. На своїх АЗС мережа U.GO виставила на стелу 23,38 грн/л (+0,58 грн/л).

На KLO продукт здорожчав на 0,30 грн/л, до 23,74 грн/л. На станціях SOCAR, Neftek, «Катрал» та інших ціна на автогаз упродовж серпня не змінилася.

У мережах «БРСМ-Нафта», Shell, Chipo, BVS, «Олас» та інших автогаз здорожчав на 0,10-1,50 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС з 31 липня по 31 серпня, грн/л:

Компанія

LPG

31.08.23

Зм.

ОККО

24,66

0,17

WOG

24,66

0,20

SOCAR

24,61

0,00

Ovis

23,99

0,30

Rodnik

23,99

0,50

Авіас

23,99

1,11

Mango

23,97

0,73

Shell

23,94

0,12

UPG

23,90

0,20

VostokGaz

23,89

0,40

ZOG

23,80

0,30

Автотранс

23,78

0,30

KLO

23,74

0,30

BVS

23,69

0,20

AMIC

23,69

0,36

Укрнафта

23,56

0,53

Neftek

23,49

0,00

VST

23,40

1,50

U.GO

23,38

0,58

Катрал

23,37

0,00

БРСМ-Нафта

23,35

0,56

Chipo

23,30

0,60

Кворум

23,18

0,20

Green Wave

23,00

1,00

Luxwen

22,99

0,10

Олас

22,90

0,40

Авантаж 7

22,55

0,60

RLS

22,40

0,50

Рур груп

22,30

0,00

Prime

22,00

0,50

Середня ціна в Україні

23,96

0,51
За матеріалами: EnKorr
 

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