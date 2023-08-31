За серпень автогаз на АЗС здорожчав на 51 коп./л

Середня ціна на скраплений газ за місяць (із 31 липня по 31 серпня) у мережах АЗС збільшилася на 0,51 грн/л – до 23,96 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

За підсумком місяця ціна в мережах ОККО й WOG виросла на 17 і 20 копійок на літрі відповідно – до 24,61 грн/л.

На станціях «Укрнафти» автогаз за цей період здорожчав на 53 коп./л – до 23,56 грн/л. На своїх АЗС мережа U.GO виставила на стелу 23,38 грн/л (+0,58 грн/л).

На KLO продукт здорожчав на 0,30 грн/л, до 23,74 грн/л. На станціях SOCAR, Neftek, «Катрал» та інших ціна на автогаз упродовж серпня не змінилася.

У мережах «БРСМ-Нафта», Shell, Chipo, BVS, «Олас» та інших автогаз здорожчав на 0,10-1,50 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС з 31 липня по 31 серпня, грн/л: