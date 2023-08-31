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За серпень автогаз на АЗС здорожчав на 51 коп./л
16:40 31.08.2023 |
Середня ціна на скраплений газ за місяць (із 31 липня по 31 серпня) у мережах АЗС збільшилася на 0,51 грн/л – до 23,96 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
За підсумком місяця ціна в мережах ОККО й WOG виросла на 17 і 20 копійок на літрі відповідно – до 24,61 грн/л.
На станціях «Укрнафти» автогаз за цей період здорожчав на 53 коп./л – до 23,56 грн/л. На своїх АЗС мережа U.GO виставила на стелу 23,38 грн/л (+0,58 грн/л).
На KLO продукт здорожчав на 0,30 грн/л, до 23,74 грн/л. На станціях SOCAR, Neftek, «Катрал» та інших ціна на автогаз упродовж серпня не змінилася.
У мережах «БРСМ-Нафта», Shell, Chipo, BVS, «Олас» та інших автогаз здорожчав на 0,10-1,50 грн/л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на АЗС з 31 липня по 31 серпня, грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
31.08.23
|
Зм.
|
ОККО
|
24,66
|
0,17
|
WOG
|
24,66
|
0,20
|
SOCAR
|
24,61
|
0,00
|
Ovis
|
23,99
|
0,30
|
Rodnik
|
23,99
|
0,50
|
Авіас
|
23,99
|
1,11
|
Mango
|
23,97
|
0,73
|
Shell
|
23,94
|
0,12
|
UPG
|
23,90
|
0,20
|
VostokGaz
|
23,89
|
0,40
|
ZOG
|
23,80
|
0,30
|
Автотранс
|
23,78
|
0,30
|
KLO
|
23,74
|
0,30
|
BVS
|
23,69
|
0,20
|
AMIC
|
23,69
|
0,36
|
Укрнафта
|
23,56
|
0,53
|
Neftek
|
23,49
|
0,00
|
VST
|
23,40
|
1,50
|
U.GO
|
23,38
|
0,58
|
Катрал
|
23,37
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
23,35
|
0,56
|
Chipo
|
23,30
|
0,60
|
Кворум
|
23,18
|
0,20
|
Green Wave
|
23,00
|
1,00
|
Luxwen
|
22,99
|
0,10
|
Олас
|
22,90
|
0,40
|
Авантаж 7
|
22,55
|
0,60
|
RLS
|
22,40
|
0,50
|
Рур груп
|
22,30
|
0,00
|
Prime
|
22,00
|
0,50
|
Середня ціна в Україні
|
23,96
|
0,51
|
|
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