Ціни на нафту прискорили зростання, Brent близько $86,6 за барель

Нафта еталонних марок дорожчає вдень у четвер, Brent близька до того, щоб завершити в плюсі третій місяць поспіль.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на цей сорт на лондонській біржі ICE Futures на 14:41 EET у четвер становить $86,55 за барель, що на $0,69 (0,8%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. Термін обігу контрактів закінчується із закриттям ринку в четвер. Листопадові ф'ючерси, що торгуються активніше, дорожчають на $0,61 (0,72%), до $85,85 за барель.

За підсумками торгів у середу Brent підвищилася в ціні на 0,3% з початку серпня. Червень і липень міжнародний бенчмарк також завершив у плюсі.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднялася до зазначеного часу на $0,65 (0,8%), до $82,28 за барель.

Напередодні WTI, яка також показала зростання за підсумками попередніх двох місяців, зафіксувала зниження на 0,2% з початку серпня.

Комерційні запаси нафти в США за останні п'ять тижнів впали майже на 34 млн барелів, зазначає старший ринковий аналітик FxPro Алекс Купцикевич, слова якого наводить MarketWatch.

Як пише аналітик, американські резерви наразі лише на 1,1% вищі, ніж на тому самому тижні минулого року, незважаючи на вилучення більш ніж 100 млн барелів, або 22%, зі стратегічного нафтового резерву (SPR) за окреслений період.