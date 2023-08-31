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АНАЛІТИКА

У серпні пальне на АЗС здорожчало на 4-5 грн/л

 

За місяць (31 липня-31 серпня) середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 4,41 грн/л і склала 55,02 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 4,39 грн/л — до 47,81 грн/л, а дизельне пальне — на 4,84 грн/л, до 52,62 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Зокрема на ОККО й  WOG бензини марки А-95, А-95-преміум і дизельне пальне здорожчали на 5 грн/л, до 54,99 грн/л, 56,99 грн/л і 54,99 грн/л відповідно.

На станціях державної мережі «Укрнафта» пальне здорожчало на 4-5 грн/л: бензин А-95 — до 50,90 грн/л, бензин А-95+ — до 53,10 грн/л, ДП — до 50,90 грн/л.

Бензин А-95 у мережі UPG за місяць здорожчав на 4,90 грн/л, до 53,90 грн/л, А-95 преміум — на 4 грн/л, до 55,90 грн/л, дизпальне додало 5 грн/л (до 51,90 грн/л). 

Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 5 грн/л. Зокрема бензин марки А-95 здорожчав до 53 грн/л, А-95+ — до 53,50 грн/л, дизельне пальне — до 53 грн/л.

Мережі Shell, «БРСМ-Нафта», «Авантаж 7», «Автотранс», Prime, «Укр-Петроль», Mango, «Рур Групп» та інші підвищили ціни на пальне в межах 3-6 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 31 липня по 31 серпня 2023 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

54,99

5,00

56,99

5,00

54,99

5,00

WOG

54,99

5,00

56,99

5,00

54,99

5,00

Авіас

53,00

5,00

53,50

5,00

53,00

5,00

Укрнафта

50,90

4,00

53,10

4,20

50,90

5,00

UPG

53,90

4,90

55,90

4,00

51,90

5,00

AMIC

53,24

4,13

54,94

4,55

53,04

4,61

Shell

54,49

4,78

56,89

3,69

54,49

4,70

SOCAR

56,99

5,00

58,99

4,00

56,99

7,00

БРСМ-Нафта

    

49,99

2,85

50,17

4,71

KLO

53,99

4,50

55,79

4,30

52,39

4,10

U.GO

52,66

4,03

54,95

3,20

50,80

4,03

Автотранс

52,98

4,00

    

52,98

5,00

BVS

52,99

4,00

54,99

4,00

52,99

5,00

Chipo

52,57

4,32

    

50,92

4,97

Авантаж 7

48,95

3,00

    

48,55

4,00

Prime

51,50

4,00

    

51,50

5,00

Укр-Петроль

50,80

4,00

    

50,80

5,00

Рур груп

51,99

3,00

    

52,99

5,50

Mango

51,07

3,42

    

50,82

4,25

Ovis

54,99

5,70

55,99

5,00

52,99

6,00

VST

52,50

5,60

    

50,90

4,80

Олас

51,40

2,60

    

49,90

5,00

VostokGaz

50,89

5,50

    

50,89

6,00

RLS

49,40

3,50

51,40

3,40

48,40

2,50

Кворум

50,98

4,50

    

50,98

5,00

ZOG

51,50

4,50

    

52,50

4,50

Катрал

51,99

3,00

    

51,59

4,60

Маркет

49,29

3,50

    

48,29

3,90

Green Wave

52,90

3,90

    

50,90

4,90

Neftek

54,49

4,50

57,49

4,50

54,49

4,50

Фактор

49,00

1,50

    

47,70

3,90

Середня ціна в Україні

52,99

4,41

55,02

4,39

52,62

4,84

 

Як зазначили експерти «А-95», з миті повернення колишніх податків на пальне (1 липня) бензин у середньому по Україні здорожчав трохи більше, ніж на 8 грн/л, дизпальне – трохи більше, ніж на 9 грн/л.

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За матеріалами: EnKorr
 

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