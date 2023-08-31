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У серпні пальне на АЗС здорожчало на 4-5 грн/л
13:54 31.08.2023 |
За місяць (31 липня-31 серпня) середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 4,41 грн/л і склала 55,02 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 4,39 грн/л — до 47,81 грн/л, а дизельне пальне — на 4,84 грн/л, до 52,62 грн/л.
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Зокрема на ОККО й WOG бензини марки А-95, А-95-преміум і дизельне пальне здорожчали на 5 грн/л, до 54,99 грн/л, 56,99 грн/л і 54,99 грн/л відповідно.
На станціях державної мережі «Укрнафта» пальне здорожчало на 4-5 грн/л: бензин А-95 — до 50,90 грн/л, бензин А-95+ — до 53,10 грн/л, ДП — до 50,90 грн/л.
Бензин А-95 у мережі UPG за місяць здорожчав на 4,90 грн/л, до 53,90 грн/л, А-95 преміум — на 4 грн/л, до 55,90 грн/л, дизпальне додало 5 грн/л (до 51,90 грн/л).
Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 5 грн/л. Зокрема бензин марки А-95 здорожчав до 53 грн/л, А-95+ — до 53,50 грн/л, дизельне пальне — до 53 грн/л.
Мережі Shell, «БРСМ-Нафта», «Авантаж 7», «Автотранс», Prime, «Укр-Петроль», Mango, «Рур Групп» та інші підвищили ціни на пальне в межах 3-6 грн/л (див. табл.).Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 31 липня по 31 серпня 2023 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
54,99
|
5,00
|
56,99
|
5,00
|
54,99
|
5,00
|
WOG
|
54,99
|
5,00
|
56,99
|
5,00
|
54,99
|
5,00
|
Авіас
|
53,00
|
5,00
|
53,50
|
5,00
|
53,00
|
5,00
|
Укрнафта
|
50,90
|
4,00
|
53,10
|
4,20
|
50,90
|
5,00
|
UPG
|
53,90
|
4,90
|
55,90
|
4,00
|
51,90
|
5,00
|
AMIC
|
53,24
|
4,13
|
54,94
|
4,55
|
53,04
|
4,61
|
Shell
|
54,49
|
4,78
|
56,89
|
3,69
|
54,49
|
4,70
|
SOCAR
|
56,99
|
5,00
|
58,99
|
4,00
|
56,99
|
7,00
|
БРСМ-Нафта
|
49,99
|
2,85
|
50,17
|
4,71
|
KLO
|
53,99
|
4,50
|
55,79
|
4,30
|
52,39
|
4,10
|
U.GO
|
52,66
|
4,03
|
54,95
|
3,20
|
50,80
|
4,03
|
Автотранс
|
52,98
|
4,00
|
52,98
|
5,00
|
BVS
|
52,99
|
4,00
|
54,99
|
4,00
|
52,99
|
5,00
|
Chipo
|
52,57
|
4,32
|
50,92
|
4,97
|
Авантаж 7
|
48,95
|
3,00
|
48,55
|
4,00
|
Prime
|
51,50
|
4,00
|
51,50
|
5,00
|
Укр-Петроль
|
50,80
|
4,00
|
50,80
|
5,00
|
Рур груп
|
51,99
|
3,00
|
52,99
|
5,50
|
Mango
|
51,07
|
3,42
|
50,82
|
4,25
|
Ovis
|
54,99
|
5,70
|
55,99
|
5,00
|
52,99
|
6,00
|
VST
|
52,50
|
5,60
|
50,90
|
4,80
|
Олас
|
51,40
|
2,60
|
49,90
|
5,00
|
VostokGaz
|
50,89
|
5,50
|
50,89
|
6,00
|
RLS
|
49,40
|
3,50
|
51,40
|
3,40
|
48,40
|
2,50
|
Кворум
|
50,98
|
4,50
|
50,98
|
5,00
|
ZOG
|
51,50
|
4,50
|
52,50
|
4,50
|
Катрал
|
51,99
|
3,00
|
51,59
|
4,60
|
Маркет
|
49,29
|
3,50
|
48,29
|
3,90
|
Green Wave
|
52,90
|
3,90
|
50,90
|
4,90
|
Neftek
|
54,49
|
4,50
|
57,49
|
4,50
|
54,49
|
4,50
|
Фактор
|
49,00
|
1,50
|
47,70
|
3,90
|
Середня ціна в Україні
|
52,99
|
4,41
|
55,02
|
4,39
|
52,62
|
4,84
Як зазначили експерти «А-95», з миті повернення колишніх податків на пальне (1 липня) бензин у середньому по Україні здорожчав трохи більше, ніж на 8 грн/л, дизпальне – трохи більше, ніж на 9 грн/л.
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