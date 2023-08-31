У серпні пальне на АЗС здорожчало на 4-5 грн/л

За місяць (31 липня-31 серпня) середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 4,41 грн/л і склала 55,02 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 4,39 грн/л — до 47,81 грн/л, а дизельне пальне — на 4,84 грн/л, до 52,62 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Зокрема на ОККО й WOG бензини марки А-95, А-95-преміум і дизельне пальне здорожчали на 5 грн/л, до 54,99 грн/л, 56,99 грн/л і 54,99 грн/л відповідно.

На станціях державної мережі «Укрнафта» пальне здорожчало на 4-5 грн/л: бензин А-95 — до 50,90 грн/л, бензин А-95+ — до 53,10 грн/л, ДП — до 50,90 грн/л.

Бензин А-95 у мережі UPG за місяць здорожчав на 4,90 грн/л, до 53,90 грн/л, А-95 преміум — на 4 грн/л, до 55,90 грн/л, дизпальне додало 5 грн/л (до 51,90 грн/л).

Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 5 грн/л. Зокрема бензин марки А-95 здорожчав до 53 грн/л, А-95+ — до 53,50 грн/л, дизельне пальне — до 53 грн/л.

Мережі Shell, «БРСМ-Нафта», «Авантаж 7», «Автотранс», Prime, «Укр-Петроль», Mango, «Рур Групп» та інші підвищили ціни на пальне в межах 3-6 грн/л (див. табл.).

Компанія А-95 А-95+ ДП Ціна Зм. Ціна Зм. Ціна Зм. ОККО 54,99 5,00 56,99 5,00 54,99 5,00 WOG 54,99 5,00 56,99 5,00 54,99 5,00 Авіас 53,00 5,00 53,50 5,00 53,00 5,00 Укрнафта 50,90 4,00 53,10 4,20 50,90 5,00 UPG 53,90 4,90 55,90 4,00 51,90 5,00 AMIC 53,24 4,13 54,94 4,55 53,04 4,61 Shell 54,49 4,78 56,89 3,69 54,49 4,70 SOCAR 56,99 5,00 58,99 4,00 56,99 7,00 БРСМ-Нафта 49,99 2,85 50,17 4,71 KLO 53,99 4,50 55,79 4,30 52,39 4,10 U.GO 52,66 4,03 54,95 3,20 50,80 4,03 Автотранс 52,98 4,00 52,98 5,00 BVS 52,99 4,00 54,99 4,00 52,99 5,00 Chipo 52,57 4,32 50,92 4,97 Авантаж 7 48,95 3,00 48,55 4,00 Prime 51,50 4,00 51,50 5,00 Укр-Петроль 50,80 4,00 50,80 5,00 Рур груп 51,99 3,00 52,99 5,50 Mango 51,07 3,42 50,82 4,25 Ovis 54,99 5,70 55,99 5,00 52,99 6,00 VST 52,50 5,60 50,90 4,80 Олас 51,40 2,60 49,90 5,00 VostokGaz 50,89 5,50 50,89 6,00 RLS 49,40 3,50 51,40 3,40 48,40 2,50 Кворум 50,98 4,50 50,98 5,00 ZOG 51,50 4,50 52,50 4,50 Катрал 51,99 3,00 51,59 4,60 Маркет 49,29 3,50 48,29 3,90 Green Wave 52,90 3,90 50,90 4,90 Neftek 54,49 4,50 57,49 4,50 54,49 4,50 Фактор 49,00 1,50 47,70 3,90 Середня ціна в Україні 52,99 4,41 55,02 4,39 52,62 4,84

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 31 липня по 31 серпня 2023 р., грн/л

Як зазначили експерти «А-95», з миті повернення колишніх податків на пальне (1 липня) бензин у середньому по Україні здорожчав трохи більше, ніж на 8 грн/л, дизпальне – трохи більше, ніж на 9 грн/л.

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