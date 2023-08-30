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Середня ціна на автогаз по країні наблизилася до 24 грн/л
20:04 30.08.2023 |
У період із 29 по 30 серпня автогаз у середньому по країні здорожчав на 0,12 грн/л – до 23,94 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Найбільше цей вид пального здорожчав – на 0,70 грн/л – на автозаправних станціях мережі VostokGaz, де автогаз тепер коштує 23,89 грн/л. У середньому 57 копійок на літрі автомобільний газ додав на АЗС консолідованої мережі «Приват» (до 23,99 грн/л).
У мережі ZOG продукт здорожчав на 0,30 грн/л – до 23,80 грн/л, на VST на 50 коп./л, до 23,40 грн/л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС із 29 по 30 серпня, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
30.08.23
|
Зм.
|
ОККО
|
24,66
|
0,00
|
WOG
|
24,66
|
0,20
|
SOCAR
|
24,61
|
0,00
|
Ovis
|
23,99
|
0,00
|
Rodnik
|
23,99
|
0,00
|
Авіас
|
23,99
|
0,57
|
Mango
|
23,97
|
0,00
|
Shell
|
23,94
|
0,00
|
UPG
|
23,90
|
0,00
|
VostokGaz
|
23,89
|
0,70
|
ZOG
|
23,80
|
0,30
|
KLO
|
23,74
|
0,00
|
BVS
|
23,69
|
0,00
|
Автотранс
|
23,68
|
0,00
|
Укрнафта
|
23,56
|
0,00
|
AMIC
|
23,47
|
0,00
|
VST
|
23,40
|
0,50
|
Катрал
|
23,37
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
23,32
|
0,07
|
Chipo
|
23,30
|
0,00
|
U.GO
|
23,30
|
0,00
|
Кворум
|
23,18
|
0,00
|
Luxwen
|
22,99
|
0,00
|
Олас
|
22,90
|
0,00
|
Авантаж 7
|
22,55
|
0,00
|
RLS
|
22,40
|
0,00
|
Рур груп
|
22,30
|
0,00
|
Prime
|
22,00
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
23,94
|
0,12
|
|
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