Середня ціна на автогаз по країні наблизилася до 24 грн/л

У період із 29 по 30 серпня автогаз у середньому по країні здорожчав на 0,12 грн/л – до 23,94 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Найбільше цей вид пального здорожчав – на 0,70 грн/л – на автозаправних станціях мережі VostokGaz, де автогаз тепер коштує 23,89 грн/л. У середньому 57 копійок на літрі автомобільний газ додав на АЗС консолідованої мережі «Приват» (до 23,99 грн/л).

У мережі ZOG продукт здорожчав на 0,30 грн/л – до 23,80 грн/л, на VST на 50 коп./л, до 23,40 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС із 29 по 30 серпня, грн/л