Нафта прискорила зростання, Brent близько $86 за барель

Ціни на нафту еталонних марок продовжують зростати вдень у середу на тлі побоювань щодо урагану "Ідалія" і ситуації в Габоні.

Ціна жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:29 кв становить $86,02 за барель, що на $0,53 (0,62%) вище за показник на закриття попередньої сесії.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу підвищилися на $0,56 (0,69%) і склали $81,72 за барель.

Тропічний шторм "Ідалія" напередодні посилився до урагану, повідомила Національна служба попередження про урагани (National Hurricane Center, NRC) США. У середу йому присвоєно третю категорію за шкалою Саффіра-Сімпсона.

Метеорологи очікують подальшого посилення "Ідалії" до "надзвичайно небезпечного" шторму четвертої категорії. Прогнозується, що він може спричинити небезпечний підйом рівня води в океані та сильні зливи.

На Мексиканську затоку, де вирує ураган, припадає близько 15% і 5% всього американського видобутку нафти і газу відповідно, за даними Управління енергетичної інформації (EIA) міністерства енергетики США.

Також учасники ринку оцінюють сигнали про зміну запасів енергоносіїв у Штатах і стежать за ситуацією в Габоні, де група військових оголосила про повалення президента Алі Бонго Ондімби, який перебуває при владі 14 років, а в суботу його переобрали на третій термін.

За даними Американського інституту нафти (American Petroleum Institute, API), минулого тижня запаси нафти в Штатах впали на 11,5 млн барелів.

Офіційні дані Міненерго США опублікують о 17:30 кв. м у середу. Аналітики, яких опитало S&P Global Commodity Insights прогнозують, що дані вкажуть на скорочення запасів нафти на 5,2 млн барелів, бензину - на 600 тис. барелів, дистилятів - на 1,4 млн барелів.

Тим часом аналітики поки що не убачають ознак перебоїв у видобутку нафти в Габоні, що входить в ОПЕК, пише MarketWatch.







