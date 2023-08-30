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Відучора пальне на АЗС ще трохи здорожчало
14:36 30.08.2023 |
У період із 29 по 30 серпня середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 4 копійки і склала 52,95 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 2 копійки — до 54,99 грн/л, а літр дизельного пального — на 6 копійок, до 52,5 грн/л.
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Найбільше – на 2 грн/л – «п’ятірка» здорожчала на АЗС мережі VostokGaz, до 50,89 грн/л. Водночас на станції мережі Neftek цей вид пального на 2 грн/л здешевшав – до 52,49 грн/л. Здешевшало на 2 грн/л у цій мережі й пальне А-95 і ДП: до 55,49 грн/л і 52,49 грн/л відповідно.
Мережі АЗС ОККО й WOG ціну на А-95 відучора не змінювали, вона на їхніх АЗК становить 54,99 грн/л. Ці мережі залишили на вчорашньому рівні також і ціни на А-95+ і дизпальне: 56,99 грн/л і 54,99 грн/л відповідно.
Мережа АЗС SOCAR додала по 1 грн/л як на А-95, так і на «п’ятірку» з покращеними показниками якості й на дизпальне – до 56,99 грн/л, 58,99 грн/л і 56,99 грн/л відповідно.
Дизпальне загалом здорожчало від 31 коп. до 2 грн/л.
Мережі «БРСМ-Нафта», Prime, VST й інші підвищили ціни на пальне в межах 0,11-2 грн/л (див. табл.).
Нагадаємо, згідно з висновками експертів Консалтингової групі «А-95», ціни на нафтопродукти у роздробі мають потенціал для подальшого зростання, оскільки їхня динаміка значно відстає від темпів зростання гуртових цін.
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 29 по 30 серпня 2023 р., грн/л:
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
30.08.23
|
Зм.
|
30.08.23
|
Зм.
|
30.08.23
|
Зм.
|
ОККО
|
54,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
WOG
|
54,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
Авіас
|
53,00
|
0,00
|
53,50
|
0,00
|
53,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
50,90
|
0,00
|
53,10
|
0,00
|
50,90
|
0,00
|
UPG
|
53,90
|
0,00
|
55,90
|
0,00
|
51,90
|
0,00
|
AMIC
|
53,14
|
0,00
|
54,94
|
0,00
|
53,08
|
0,00
|
Shell
|
53,99
|
0,00
|
56,89
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
SOCAR
|
56,99
|
1,00
|
58,99
|
1,00
|
56,99
|
1,00
|
БРСМ-Нафта
|
49,99
|
0,11
|
50,02
|
0,31
|
KLO
|
53,79
|
0,00
|
55,29
|
0,00
|
51,89
|
0,00
|
U.GO
|
52,49
|
0,00
|
54,95
|
0,00
|
50,80
|
0,00
|
Автотранс
|
52,98
|
0,00
|
52,98
|
0,00
|
BVS
|
52,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
Chipo
|
52,57
|
0,00
|
50,92
|
0,00
|
Авантаж 7
|
48,95
|
0,00
|
48,55
|
0,00
|
Prime
|
51,50
|
0,50
|
51,50
|
0,50
|
Укр-Петроль
|
50,80
|
0,00
|
50,80
|
0,00
|
Рур груп
|
51,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
Mango
|
51,07
|
0,00
|
50,82
|
0,00
|
Ovis
|
54,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
VST
|
52,50
|
1,00
|
50,90
|
0,80
|
Олас
|
51,40
|
0,00
|
49,90
|
0,00
|
VostokGaz
|
50,89
|
2,00
|
50,89
|
2,00
|
RLS
|
49,40
|
0,00
|
51,40
|
0,00
|
48,40
|
0,00
|
Кворум
|
50,98
|
0,00
|
50,98
|
0,00
|
ZOG
|
51,50
|
0,00
|
52,50
|
0,00
|
Катрал
|
51,99
|
0,00
|
51,59
|
0,00
|
Маркет
|
49,29
|
0,50
|
48,29
|
0,50
|
Green Wave
|
52,90
|
0,00
|
50,90
|
1,00
|
Neftek
|
52,49
|
-2,00
|
55,49
|
-2,00
|
52,49
|
-2,00
|
Фактор
|
49,00
|
0,00
|
47,50
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
52,95
|
0,04
|
54,99
|
0,02
|
52,55
|
0,06
|
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