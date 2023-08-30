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АНАЛІТИКА

Відучора пальне на АЗС ще трохи здорожчало

 

У період із 29 по 30 серпня середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 4 копійки і склала 52,95 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 2 копійки — до 54,99 грн/л, а літр дизельного пального — на 6 копійок, до 52,5 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Найбільше – на 2 грн/л – «п’ятірка» здорожчала на АЗС мережі VostokGaz, до 50,89 грн/л. Водночас на станції мережі Neftek цей вид пального на 2 грн/л здешевшав – до 52,49 грн/л. Здешевшало на 2 грн/л у цій мережі й пальне А-95 і ДП: до 55,49 грн/л і 52,49 грн/л відповідно.  

Мережі АЗС ОККО й WOG ціну на А-95 відучора не змінювали, вона на їхніх АЗК становить 54,99 грн/л. Ці мережі залишили на вчорашньому рівні також і ціни на А-95+ і дизпальне: 56,99 грн/л і 54,99 грн/л відповідно.

Мережа АЗС SOCAR додала по 1 грн/л як на А-95, так і на «п’ятірку» з покращеними показниками якості й на дизпальне – до 56,99 грн/л, 58,99 грн/л і 56,99 грн/л відповідно.

Дизпальне загалом здорожчало від 31 коп. до 2 грн/л.

Мережі «БРСМ-Нафта», Prime, VST й інші підвищили ціни на пальне в межах 0,11-2 грн/л (див. табл.).

Нагадаємо, згідно з висновками експертів Консалтингової групі «А-95», ціни на нафтопродукти у роздробі мають потенціал для подальшого зростання, оскільки їхня динаміка значно відстає від темпів зростання гуртових цін.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 29 по 30 серпня 2023 р., грн/л:

Компанія

А-95

А-95+

ДП

30.08.23

Зм.

30.08.23

Зм.

30.08.23

Зм.

ОККО

54,99

0,00

56,99

0,00

54,99

0,00

WOG

54,99

0,00

56,99

0,00

54,99

0,00

Авіас

53,00

0,00

53,50

0,00

53,00

0,00

Укрнафта

50,90

0,00

53,10

0,00

50,90

0,00

UPG

53,90

0,00

55,90

0,00

51,90

0,00

AMIC

53,14

0,00

54,94

0,00

53,08

0,00

Shell

53,99

0,00

56,89

0,00

53,99

0,00

SOCAR

56,99

1,00

58,99

1,00

56,99

1,00

БРСМ-Нафта

    

49,99

0,11

50,02

0,31

KLO

53,79

0,00

55,29

0,00

51,89

0,00

U.GO

52,49

0,00

54,95

0,00

50,80

0,00

Автотранс

52,98

0,00

    

52,98

0,00

BVS

52,99

0,00

54,99

0,00

52,99

0,00

Chipo

52,57

0,00

    

50,92

0,00

Авантаж 7

48,95

0,00

    

48,55

0,00

Prime

51,50

0,50

    

51,50

0,50

Укр-Петроль

50,80

0,00

    

50,80

0,00

Рур груп

51,99

0,00

    

51,99

0,00

Mango

51,07

0,00

    

50,82

0,00

Ovis

54,99

0,00

55,99

0,00

52,99

0,00

VST

52,50

1,00

    

50,90

0,80

Олас

51,40

0,00

    

49,90

0,00

VostokGaz

50,89

2,00

    

50,89

2,00

RLS

49,40

0,00

51,40

0,00

48,40

0,00

Кворум

50,98

0,00

    

50,98

0,00

ZOG

51,50

0,00

    

52,50

0,00

Катрал

51,99

0,00

    

51,59

0,00

Маркет

49,29

0,50

    

48,29

0,50

Green Wave

52,90

0,00

    

50,90

1,00

Neftek

52,49

-2,00

55,49

-2,00

52,49

-2,00

Фактор

49,00

0,00

    

47,50

0,00

Середня ціна в Україні

52,95

0,04

54,99

0,02

52,55

0,06
За матеріалами: EnKorr
 

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