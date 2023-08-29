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Нафта перейшла до зростання, Brent близько $85,1 за барель
15:32 29.08.2023 |
Ціни на нафту перейшли до зростання під час торгів у вівторок, інвестори стежать за наближенням урагану "Ідалія" до узбережжя Флориди.
Жовтневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:09 EET подорожчали на $0,71 (0,84%) - до $85,13 за барель.
Котирування ф'ючерсів на WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу підвищилися на $0,69 (0,86%) - до $80,79 за барель.
Напередодні Brent подешевшала на 0,1%, WTI подорожчала на 0,3%.
"Ринок нафти залишається у вузькому діапазоні, отримуючи підтримку за рахунок дефіциту палива, - написав глава відділу стратегії Saxo Bank Оле Хансен. - Сильна сесія в Азії підтримує настрій трейдерів, але загалом ринок нікуди не поспішає найближчим часом".
Увагу трейдерів спрямовано на тропічний шторм "Ідалія", який, як очікується, переросте в ураган у східній частині Мексиканської затоки і в середу обрушиться на західне узбережжя Флориди. Природне лихо може вплинути на частину операцій з видобутку нафти в Мексиканській затоці, проте "наразі видається, що воно більше є загрозою попиту, ніж пропозиції", зазначає головний аналітик Price Futures Group Філ Флінн, слова якого наводить Market Watch.
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