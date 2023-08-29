Нафта торгується без змін, оскільки побоювання щодо пропозиції компенсують побоювання з приводу попиту

Ціни на нафту у вівторок торгувалися без змін, оскільки побоювання, що подальше можливе підвищення відсоткових ставок у США може призвести до зниження попиту, зустріли побоювання, що тропічний шторм біля узбережжя Мексиканської затоки США може вплинути на пропозицію.

О 03:35 за Гринвічем нафта марки Brent залишається на рівні 84,42 долара за барель, а нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 2 центи до 80,08 долара.

Інвестори чекають на ключові економічні дані США, що будуть оприлюднені цього тижня, які допоможуть визначити траєкторію відсоткових ставок цього та наступного року. Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл у п'ятницю заявив, що центральному банку США, можливо, доведеться ще більше підвищити ставки, щоб охолодити стійку інфляцію.

Ринки оцінюють у 80% ймовірність того, що ставки ФРС залишаться незмінними наступного місяця, показав інструмент Refinitiv FedWatch, але ймовірність підвищення ставок у листопаді зараз оцінюється приблизно в 56%.

«На даному етапі цінам на нафту може бути важко підтримувати сильний бугаєвий тренд (що спостерігався) у липні. Економіки США та Європи зіткнуться з низхідним тиском у четвертому кварталі, доки відсоткові ставки не досягнуть піку», - сказав аналітик CMC Markets Леон Лі.

«Таким чином, може виникнути стурбованість щодо попиту, який чинить тиск на ціни на нафту. А в економіці Китаю досі не спостерігається значного покращення... Ціни на нафту можуть залишатися волатильними на даному етапі, і для подальшого підвищення може знадобитись відскок у китайськиих даних».

Відновлення економіки Китаю зупинилося на тлі зростання спаду нерухомості, слабких споживчих витрат і падіння зростання кредитування, що спонукало Пекін знизити ключові ставки, щоб підтримати активність у другій за величиною економіці світу та споживачі нафти.

Хоча ціни на Brent та WTI з початку третього кварталу зросли приблизно на 12% та 13% відповідно, після скорочення видобутку в рамках ОПЕК+, перспективи економіки Китаю продовжують залишатися тривожними, заявили у вівторок аналітики Національного банку Австралії.

Тим часом тропічний шторм «Ідалія» обрушився на захід Куби в понеділок і перетворився на майже ураган, прямуючи у бік Флориди. Шторм, ймовірно, призведе до відключення електроенергії та може вплинути на видобуток нафти на східному боці узбережжя Мексиканської затоки США.

Цього тижня основна увага буде приділена звіту щодо індексу цін на особисте споживання в США, який вийде в четвер, та даним із зайнятості в несільськогосподарському секторі за серпень у п'ятницю.