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АНАЛІТИКА

Нафта знову дешевшає після зниження минулого тижня, Brent близько $84,2 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок перейшли до помірного зниження вдень у понеділок, інвестори оцінюють заяви голів провідних центробанків і заходи підтримки економіки Китаю.

Жовтневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:16 кч подешевшали на $0,31 (0,37%) - до $84,17 за барель.

Котирування ф'ючерсів на WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на зазначений час знизилися на $0,14 (0,18%) - до $79,69 за барель.

За підсумками минулого тижня Brent подешевшала на 0,4%, WTI - на 1%.

Минулої п'ятниці голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Павелл, виступаючи на економічному симпозіумі в Джексон-Хоулі, заявив, що Федрезерв не завершив боротьби з високою інфляцією і може за необхідності знову підвищити процентні ставки.

Голова Європейського центрального банку Крістін Лагард у рамках того самого симпозіуму сказала, що регулятор підвищить відсоткові ставки до необхідного рівня та утримуватиме їх стільки, скільки буде потрібно для повернення інфляції до цільової позначки у 2%.

Перспективи суворої грошово-кредитної політики негативно впливають на прогнози попиту на паливо.

Тим часом влада Китаю оголосила про запровадження нових заходів стимулювання активності на ринках капіталу. Зокрема, гербовий збір для угод купівлі-продажу акцій з понеділка зменшено вдвічі, передає агентство "Сіньхуа" з посиланням на міністерство фінансів і Державне податкове управління країни.

"Новини про подальші стимули в Китаї надали додаткову підтримку, - сказав Воррен Паттерсон з ING Groep NV. - Однак котирування, найімовірніше, триматимуться в одному коридорі в короткостроковій перспективі, зважаючи на побоювання, що зберігаються щодо скорочення попиту і зростання пропозиції".

Також учасники ринку стежать за тропічним штормом "Ідалія", який наближається до узбережжя Флориди. Експерти зазначають, що він посилюється і може перейти в категорію ураганів уже в понеділок.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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