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Пальне на українських АЗС продовжує дорожчати
14:32 28.08.2023 |
За вихідні (25-28 серпня) середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 0,11 грн/л і склала 52,83 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,04 грн/л — до 54,97 грн/л, а дизельне пальне — на 0,10 грн/л, до 52,41 грн/л.
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
На станціях державної «Укранфти» в середньому по країні на 80 коп/л здорожчали стандартна «п’ятірка» і дизпальне, до 50,90 грн/л. Бензин А-95 з покращенними показниками якості в середньому додав 20 коп/л (53, 10 грн/л).
Мережі «БРСМ-Нафта», «Авантаж 7», VostokGaz, «Кворум» та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,1-2 грн/л (див. табл.).
Нагадаємо, згідно з висновками експертів Консалтингової групі «А-95», ціни на нафтопродукти у роздробі мають потенціал для подальшого зростання, оскільки їхня динаміка значно відстає від темпів зростання гуртових цін.
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 25 по 28 серпня 2023 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
54,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
WOG
|
54,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
Авіас
|
53,00
|
0,00
|
53,50
|
0,00
|
53,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
50,90
|
0,80
|
53,10
|
0,20
|
50,90
|
0,80
|
UPG
|
53,90
|
0,00
|
55,90
|
0,00
|
51,90
|
0,00
|
AMIC
|
52,96
|
0,00
|
54,74
|
0,00
|
52,80
|
0,00
|
Shell
|
53,99
|
0,00
|
56,89
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
SOCAR
|
55,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
49,95
|
0,07
|
49,71
|
0,13
|
KLO
|
53,79
|
0,00
|
55,29
|
0,00
|
51,89
|
0,00
|
U.GO
|
52,31
|
0,26
|
54,95
|
0,00
|
50,80
|
0,00
|
Автотранс
|
52,98
|
0,00
|
52,98
|
0,00
|
BVS
|
52,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
Chipo
|
52,57
|
0,00
|
50,92
|
0,00
|
Авантаж 7
|
48,95
|
0,00
|
48,55
|
0,60
|
Prime
|
51,00
|
0,00
|
51,00
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
49,80
|
0,00
|
49,80
|
0,00
|
Рур груп
|
50,99
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
Mango
|
51,07
|
0,00
|
50,82
|
0,00
|
Ovis
|
53,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
VST
|
51,50
|
0,00
|
50,10
|
0,00
|
Олас
|
51,40
|
0,00
|
49,90
|
0,00
|
VostokGaz
|
50,89
|
2,00
|
50,89
|
0,00
|
RLS
|
49,40
|
0,00
|
51,40
|
0,00
|
48,40
|
0,00
|
Кворум
|
50,98
|
1,00
|
50,98
|
1,00
|
ZOG
|
51,50
|
0,00
|
52,50
|
0,00
|
Катрал
|
51,99
|
0,00
|
51,59
|
0,00
|
Маркет
|
48,79
|
0,00
|
47,79
|
0,00
|
Green Wave
|
52,90
|
0,00
|
49,90
|
0,00
|
Neftek
|
53,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
52,83
|
0,11
|
54,97
|
0,04
|
52,41
|
0,10
|
|
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