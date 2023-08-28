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Нафта трохи падає на тлі глобальних економічних проблем
07:39 28.08.2023 |
Ціни на нафту трохи знизилися в понеділок, оскільки інвестори, як і раніше, стурбовані темпами економічного зростання в Китаї та перспективою подальшого підвищення відсоткових ставок у США, яке може знизити попит на паливо.
Нафта марки Brent о 03:30 за Гринвічем подешевшала на 8 центів, або 0,1%, до $84,40 за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate торгувалася на рівні $79,78 за барель, знизившись на 5 центів також на 0,1%.
Brent і WTI повідомили про втрати після того, як голова ФРС Джером Пауелл заявив, що центральному банку США, можливо, доведеться ще більше підвищити ставки, щоб охолодити ще надто високу інфляцію.
Нафта зросла на початку азіатських торгів, перш ніж знизити зростання, оскільки рішення Китаю вдвічі знизити гербовий збір на торгівлю акціями, щоб підтримати ринки, що зазнають труднощів, тимчасово призвело до зростання цін.
«На жаль, після скромного зниження процентної ставки центрального банку Китаю минулого тижня, наведені вище заяви є ще одним частковим заходом, який не змінить зневіри інвесторів щодо Китаю», - сказав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG.
Індекс менеджерів із закупівель (PMI) в обробній промисловості Китаю, який вийде пізніше цього тижня, ймовірно, покаже похмуріші економічні новини для другої за величиною економіки світу, сказав Сікамор, додавши, що індекс PMI, ймовірно, залишиться на території спаду п'ятий місяць поспіль. .
Аналітик ринків CMC Тіна Тенг заявила, що сценарій м'якої посадки економіки США підтримав енергетичні ринки у понеділок, незважаючи на агресивну позицію Федеральної резервної системи щодо підвищення ставок.
У Сполучених Штатах енергетичні компанії скорочують кількість нафтових вишок, що діють, дев'ятий місяць поспіль, йдеться у звіті Baker Hughes.
Крім того, в Карибському морі сформувався тропічний шторм Ідалія, який може перерости на ураган і обрушитися на Флориду.
За прогнозами, ураган не торкнеться нафтогазових центрів у Перській затоці, і найвірогіднішим його впливом стане відключення електроенергії на день чи два, сказав Сікамор із IG. Це «має забезпечити деяку короткострокову підтримку цін на нафту», сказав він.
Однак «історія про посилення постачання», головним чином на тлі падіння запасів нафти та скорочення постачання колективом виробників нафти ОПЕК+, була підірвана перспективами пом'якшення санкцій щодо Ірану та Венесуели, йдеться у повідомленні ANZ Research у понеділок. .
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