Нафта прискорила зростання, Brent подорожчала до $84,4 за барель

Ціни на нафту посилили підвищення вдень у п'ятницю, проте поки ще не вийшли в плюс із початку тижня.

Жовтневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:36 EET подорожчали на $1,03 (1,24%) - до $84,39 за барель.

Котирування ф'ючерсів на WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на зазначений час підвищилися на $0,99 (1,25%) - до $80,04 за барель.

Напередодні обидві марки подорожчали на 0,2%.

Увага трейдерів у п'ятницю спрямована на виступ голови Федеральної резервної системи Джерома Павелла на економічному симпозіумі в Джексон-Гоулі.

Вважається, що він окреслить у своєму виступі, які чинники враховуватиме ФРС, ухвалюючи рішення про те, коли слід завершити підвищення базової відсоткової ставки й коли настане час для того, щоб розпочати її зниження.

Тим часом аналітик Citigroup Ед Морзе заявив в інтерв'ю агентству Bloomberg у четвер, що ключовим членам ОПЕК, імовірно, доведеться ще більше знизити виробництво нафти, оскільки члени організації, які зазнавали труднощів із видобутком останніми роками, почали його нарощувати.

Іран, Ірак, Лівія, Нігерія і Венесуела збільшать виробництво загалом на 900 тис. барелів на добу (б/д) цього року і, принаймні, на таку саму величину наступного, вважають у Citi. Цього вистачить для задоволення попиту на нафту, зазначив Морзе.

"Будь-які згадки про політику ОПЕК+ провокують закриття коротких позицій, оскільки в березні група здивувала ринки оголошенням про скорочення видобутку, - зазначив редактор Sevens Report Research Тайлер Річі. - Тоді оголошення призвело до стрибка вартості ф'ючерсів на $5 за барель, і спекулянти, які ставили на зниження цін, добре запам'ятали той неприємний для них момент".

