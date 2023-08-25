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АНАЛІТИКА

Упродовж тижня, із 18 по 25 серпня, автогаз у середньому по країні здорожчав на 0,1 грн/л – до 23,79 грн/л

 

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Цього тижня ціна на автогаз змінювалася різноспрямовано. Найбільше цей вид пального здорожчав – на 0,80 грн/л – на автозаправних станціях мережі VST, де автогаз тепер коштує 22,90 грн/л. Найменше – 6 копійок на літрі – автомобільний газ додав на АЗС «Авіас», де літр наразі продається за 23,42 грн/л.

Водночас на АЗС мережі «Олас» автогаз здешевшав на 1 грн/л – до 22,90 грн/л.

Мережі SOCAR, ОККО й WOG цього тижня утрималися від підняття цін на автогаз, тож він коштує 24,61 грн/л, 24,49 грн/л і 24,46 грн/л відповідно.

У мережі U.GO продукт здорожчав на 0,25 грн/л – до 23,29 грн/л. Решта мереж підняли ціни на автогаз на 0,06-0,80 грн/л, до 22,00-24,61 грн/л (див. табл.). 

Як відомо, ціни на пальне почали зростати з 1 липня, після повернення оподаткування пального, яке діяло до повномасштабної війни.

Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС із 18 по 25 серпня, грн/л

Компанія

LPG

25.08.23

Зм.

SOCAR

24,61

0,00

ОККО

24,49

0,00

Neftek

24,49

0,00

WOG

24,46

0,00

Ovis

23,99

0,00

Rodnik

23,99

0,20

Mango

23,97

0,60

Shell

23,94

0,12

UPG

23,90

0,00

KLO

23,74

0,00

BVS

23,69

0,20

Автотранс

23,68

0,20

ZOG

23,50

0,00

Укрнафта

23,49

0,00

Авіас

23,42

0,06

Катрал

23,37

0,00

AMIC

23,36

0,00

Chipo

23,30

0,30

U.GO

23,29

0,25

БРСМ-Нафта

23,24

0,27

VostokGaz

23,19

0,00

Luxwen

22,99

0,70

Кворум

22,98

0,00

Олас

22,90

-1,00

VST

22,90

0,80

Авантаж 7

22,55

0,60

RLS

22,40

0,00

Рур груп

22,30

0,00

Prime

22,00

0,00

Середня ціна в Україні

23,79

0,11
За матеріалами: EnKorr
 

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