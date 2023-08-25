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Упродовж тижня, із 18 по 25 серпня, автогаз у середньому по країні здорожчав на 0,1 грн/л – до 23,79 грн/л
14:40 25.08.2023 |
Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Цього тижня ціна на автогаз змінювалася різноспрямовано. Найбільше цей вид пального здорожчав – на 0,80 грн/л – на автозаправних станціях мережі VST, де автогаз тепер коштує 22,90 грн/л. Найменше – 6 копійок на літрі – автомобільний газ додав на АЗС «Авіас», де літр наразі продається за 23,42 грн/л.
Водночас на АЗС мережі «Олас» автогаз здешевшав на 1 грн/л – до 22,90 грн/л.
Мережі SOCAR, ОККО й WOG цього тижня утрималися від підняття цін на автогаз, тож він коштує 24,61 грн/л, 24,49 грн/л і 24,46 грн/л відповідно.
У мережі U.GO продукт здорожчав на 0,25 грн/л – до 23,29 грн/л. Решта мереж підняли ціни на автогаз на 0,06-0,80 грн/л, до 22,00-24,61 грн/л (див. табл.).
Як відомо, ціни на пальне почали зростати з 1 липня, після повернення оподаткування пального, яке діяло до повномасштабної війни.
Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС із 18 по 25 серпня, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
25.08.23
|
Зм.
|
SOCAR
|
24,61
|
0,00
|
ОККО
|
24,49
|
0,00
|
Neftek
|
24,49
|
0,00
|
WOG
|
24,46
|
0,00
|
Ovis
|
23,99
|
0,00
|
Rodnik
|
23,99
|
0,20
|
Mango
|
23,97
|
0,60
|
Shell
|
23,94
|
0,12
|
UPG
|
23,90
|
0,00
|
KLO
|
23,74
|
0,00
|
BVS
|
23,69
|
0,20
|
Автотранс
|
23,68
|
0,20
|
ZOG
|
23,50
|
0,00
|
Укрнафта
|
23,49
|
0,00
|
Авіас
|
23,42
|
0,06
|
Катрал
|
23,37
|
0,00
|
AMIC
|
23,36
|
0,00
|
Chipo
|
23,30
|
0,30
|
U.GO
|
23,29
|
0,25
|
БРСМ-Нафта
|
23,24
|
0,27
|
VostokGaz
|
23,19
|
0,00
|
Luxwen
|
22,99
|
0,70
|
Кворум
|
22,98
|
0,00
|
Олас
|
22,90
|
-1,00
|
VST
|
22,90
|
0,80
|
Авантаж 7
|
22,55
|
0,60
|
RLS
|
22,40
|
0,00
|
Рур груп
|
22,30
|
0,00
|
Prime
|
22,00
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
23,79
|
0,11
|
|
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