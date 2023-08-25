Упродовж тижня, із 18 по 25 серпня, автогаз у середньому по країні здорожчав на 0,1 грн/л – до 23,79 грн/л

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Цього тижня ціна на автогаз змінювалася різноспрямовано. Найбільше цей вид пального здорожчав – на 0,80 грн/л – на автозаправних станціях мережі VST, де автогаз тепер коштує 22,90 грн/л. Найменше – 6 копійок на літрі – автомобільний газ додав на АЗС «Авіас», де літр наразі продається за 23,42 грн/л.

Водночас на АЗС мережі «Олас» автогаз здешевшав на 1 грн/л – до 22,90 грн/л.

Мережі SOCAR, ОККО й WOG цього тижня утрималися від підняття цін на автогаз, тож він коштує 24,61 грн/л, 24,49 грн/л і 24,46 грн/л відповідно.

У мережі U.GO продукт здорожчав на 0,25 грн/л – до 23,29 грн/л. Решта мереж підняли ціни на автогаз на 0,06-0,80 грн/л, до 22,00-24,61 грн/л (див. табл.).

Як відомо, ціни на пальне почали зростати з 1 липня, після повернення оподаткування пального, яке діяло до повномасштабної війни.

Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС із 18 по 25 серпня, грн/л