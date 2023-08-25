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Ціни на АЗС за тиждень зросли
12:43 25.08.2023 |
За тиждень (18-25 серпня) середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 0,34 грн/л і склала 52,73 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,49 грн/л — до 54,93 грн/л, а дизельне пальне — на 0,42 грн/л, до 52,32 грн/л.
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 2 грн/л. Зокрема бензин марки А-95 здорожчав до 53 грн/л, А-95+ — до 53,50 грн/л, дизельне пальне — до 53 грн/л.
На станціях державної «Укрнафти» на 0,8 грн/л здорожчала лише «п’ятірка» з покращеними показниками якості — до 52,90 грн/л.
Мережі «БРСМ-Нафта», Prime, «Олас», RLS, VostokGaz, «Кворум» та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,35-2,9 грн/л (див. табл.).
Нагадаємо, згідно з висновками експертів Консалтингової групі «А-95», ціни на нафтопродукти у роздробі мають потенціал для подальшого зростання, оскільки їхня динаміка значно відстає від темпів зростання гуртових цін.
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 18 по 25 серпня 2023 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
25.08.23
|
Зм.
|
25.08.23
|
Зм.
|
25.08.23
|
Зм.
|
ОККО
|
54,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
WOG
|
54,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
Авіас
|
53,00
|
2,00
|
53,50
|
2,00
|
53,00
|
2,00
|
Укрнафта
|
50,10
|
0,00
|
52,90
|
0,80
|
50,10
|
0,00
|
UPG
|
53,90
|
0,00
|
55,90
|
0,00
|
51,90
|
0,00
|
AMIC
|
52,96
|
0,01
|
54,74
|
0,10
|
52,80
|
0,00
|
Shell
|
53,99
|
0,00
|
56,89
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
SOCAR
|
55,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
49,88
|
0,00
|
49,58
|
0,66
|
KLO
|
53,79
|
0,80
|
55,29
|
0,00
|
51,89
|
0,00
|
U.GO
|
52,06
|
0,11
|
54,95
|
0,38
|
50,80
|
0,35
|
Автотранс
|
52,98
|
0,00
|
52,98
|
0,00
|
BVS
|
52,99
|
0,50
|
54,99
|
0,50
|
52,99
|
0,50
|
Chipo
|
52,57
|
0,00
|
50,92
|
0,00
|
Авантаж 7
|
48,95
|
0,00
|
47,95
|
0,00
|
Prime
|
51,00
|
2,00
|
51,00
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
49,80
|
0,00
|
49,80
|
1,00
|
Рур груп
|
50,99
|
1,00
|
50,99
|
1,00
|
Mango
|
51,07
|
0,00
|
50,82
|
0,00
|
Ovis
|
53,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
VST
|
51,50
|
0,00
|
50,10
|
0,00
|
Олас
|
51,40
|
0,00
|
49,90
|
1,00
|
VostokGaz
|
48,89
|
0,50
|
50,89
|
2,90
|
RLS
|
49,40
|
1,50
|
51,40
|
1,50
|
48,40
|
1,50
|
Кворум
|
49,98
|
0,50
|
49,98
|
1,00
|
ZOG
|
51,50
|
0,00
|
52,50
|
0,00
|
Катрал
|
51,99
|
0,00
|
51,59
|
0,00
|
Маркет
|
48,79
|
0,50
|
47,79
|
0,00
|
Green Wave
|
52,90
|
1,00
|
49,90
|
0,00
|
Neftek
|
53,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
Фактор
|
49,00
|
0,00
|
47,50
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
52,73
|
0,34
|
54,93
|
0,49
|
52,32
|
0,42
|
|
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