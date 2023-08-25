Нафта падає другий тиждень через міцний долар, оскільки побоювання з приводу поставок слабшають

Нафта зросла, але в п'ятницю спрямована на друге тижеве зниження, оскільки долар зміцнився перед виступом голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, а побоювання щодо обмеженої пропозиції послабшали.

Нафта Brent о 04:34 за Грінвічем подорожчала на 30 центів, або 0,4%, до $83,66 за барель, тоді як нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 31 цент, також на 0,4%, до $79, 36 за барель.

Ціни на нафту впадуть на 1,5-2,5% за тиждень, знижуючись другий тиждень поспіль.

"Без сумніву, перспективи політики ФРС стануть ключовою рушійною силою для ринків у майбутньому", - сказав Йіп Джун Ронг, ринковий аналітик IG.

"Враховуючи свіжі дані щодо інфляції та ринку праці в США після попереднього засідання FOMC, основна увага буде зосереджена на тому, на яких факторах буде зосереджено увагу голови ФРС", - сказав він.

Обережність інвесторів напередодні виступу Пауелла на симпозіумі в Джексон-Хоулі підняла долар, як прихісток, до 10-тижневого максимуму, що стало найбільшим зростанням за місяць, оскільки ринки чекали на інформацію про те, як довго ставки залишатимуться підвищеними.

Сильний долар робить нафту дорожчою для власників інших валют, знижуючи попит.

Щодо поставок, переговори між Туреччиною та напівавтономним регіональним урядом Іракського Курдистану щодо експорту сирої нафти з північного Іраку все ще продовжуються після того, як офіційні особи не змогли досягти угоди про відновлення експорту нафти на початку цього тижня.

Туреччина припинила потоки іракської нафти через порт Джейхан 25 березня після програшу давньої арбітражної справи, порушеної Іраком.

Ринок уважно стежить за потоками іранської нафти, оскільки до кінця вересня видобуток сирої нафти в країні досягне 3,4 мільйона барелів на добу, цитують державні ЗМІ слова міністра нафти Ірану, хоча санкції США залишаються чинними.

Офіційні особи США готують пропозицію, яка послабить санкції щодо нафтового сектору Венесуели і дозволить більшій кількості компаній та країн імпортувати сиру нафту.

"Підтримка нафтових цін з боку попередніх скорочень видобутку ослабла. Ринок очікує, що Саудівська Аравія продовжить добровільне скорочення видобутку", - заявили аналітики Haitong Futures.

Аналітики підрахували, що найбільший експортер нафти, найімовірніше, продовжить добровільне скорочення видобутку нафти на 1 мільйон барелів на день третій місяць поспіль, аж до жовтня, на тлі невизначеності з постачанням і того, як королівство планує подальше скорочення світових запасів.