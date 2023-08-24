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АНАЛІТИКА

Нафта перейшла до зростання, Brent біля $83,4 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок зростають удень у четвер на тлі високого споживання.

Ціна жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:47 EET становить $83,35 за барель, що на 14 центів (0,17%) вище за показник на закриття попередньої сесії.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на зазначений час піднялися на 8 центів (0,1%) і сягнули $78,97 за барель.

На спотовому ринку нафти зберігається високий попит, зазначає фахівець RBC Capital Markets зі стратегії на сировинних ринках Майкл Тран, на якого посилається MarketWatch.

За словами Трана, обсяги переробки у світі зростають приблизно на 2,2 млн барелів на добу рік проти року. Водночас великі ринки, включно з Китаєм, США і Європою, зазнають труднощів із нарощуванням запасів нафтопродуктів - це свідчить про те, що попит напевно вищий, ніж очікувалося раніше.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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