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Нафта перейшла до зростання, Brent біля $83,4 за барель
15:56 24.08.2023 |
Ціни на нафту еталонних марок зростають удень у четвер на тлі високого споживання.
Ціна жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:47 EET становить $83,35 за барель, що на 14 центів (0,17%) вище за показник на закриття попередньої сесії.
Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на зазначений час піднялися на 8 центів (0,1%) і сягнули $78,97 за барель.
На спотовому ринку нафти зберігається високий попит, зазначає фахівець RBC Capital Markets зі стратегії на сировинних ринках Майкл Тран, на якого посилається MarketWatch.
За словами Трана, обсяги переробки у світі зростають приблизно на 2,2 млн барелів на добу рік проти року. Водночас великі ринки, включно з Китаєм, США і Європою, зазнають труднощів із нарощуванням запасів нафтопродуктів - це свідчить про те, що попит напевно вищий, ніж очікувалося раніше.
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