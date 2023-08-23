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АНАЛІТИКА

Нафта дешевшає на побоюваннях щодо китайського попиту, Brent нижче ніж $83 за барель

 

Ціни на нафту почали різко знижуватися вдень у середу на побоюваннях щодо повільного зростання економіки Китаю, найбільшого імпортера палива у світі, пише MarketWatch.

Жовтневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:33 EET подешевшали на $1,11 (1,32%) - до $82,92 за барель.

Котирування ф'ючерсів на WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на зазначений час знизилися на $1,12 (1,41%) - до $78,52 за барель.

Напередодні Brent подешевшала на 0,5%, WTI - на 0,6%.

"Здається, ралі цін на нафту видихається. Макроекономічні проблеми Китаю, а також зростання побоювань, що цикл підвищень процентних ставок Федрезерву не закінчено, чинять тиск на нафтові котирування", - написали аналітики ING Groep Воррен Паттерсон і Ева Менті.

Додатковим негативним фактором є сильний долар, що підвищує вартість сировинних товарів для власників інших валют.

Нафта з початку серпня подешевшала після стрибка на 15% у липні, проте однаково показує кращу динаміку, ніж більшість інших класів активів, зазначили аналітики Goldman Sachs. За їхнім прогнозом, нафта марки Brent завершить рік на позначці $86 за барель.

Також учасники ринку оцінюють дані Американського інституту нафти (API) про те, що резерви нафти в Штатах за тиждень, що завершився 18 серпня, скоротилися на 2,418 млн барелів. Тижнем раніше запаси також зменшилися.

Міністерство енергетики США оприлюднить офіційну доповідь про запаси енергоносіїв у країні за минулий тиждень у середу о 17:30EET. Експерти, опитані The Wall Street Journal, у середньому прогнозують зниження резервів нафти в США на 2,4 млн барелів, бензину - на 500 тис. барелів, і збільшення запасів дистилятів на 200 тис. барелів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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