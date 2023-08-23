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Мережі АЗС знову підняли ціни на бензин та дизпаливо
13:06 23.08.2023 |
У період з 22 по 23 серпня середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 0,14 грн/л і склала 52,68 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,13 грн/л — до 54,84 грн/л, а дизельне пальне — на 0,14 грн/л, до 52,20 грн/л.
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 1 грн/л. Зокрема бензин марки А-95 здорожчав до 53 грн/л, А-95+ — до 32,50 грн/л, дизельне пальне — до 53 грн/л.
На станціях VostokGaz на 2,5 грн/л здорожчала стандартна «п’ятірка» і дизпальне — до 50,89 грн/л.
Мережі «БРСМ-Нафта», U.GO і «Маркет» підвищили ціни на пальне в межах 11-50 коп./л (див. табл.).
Нагадаємо, згідно з висновками експертів Консалтингової групі «А-95», ціни на нафтопродукти у роздробі мають потенціал для подальшого зростання, оскільки їхня динаміка значно відстає від темпів зростання гуртових цін.
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 22 по 23 серпня 2023 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
54,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
WOG
|
54,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
Авіас
|
53,00
|
1,00
|
53,50
|
1,00
|
53,00
|
1,00
|
Укрнафта
|
50,10
|
0,00
|
52,90
|
0,00
|
50,10
|
0,00
|
UPG
|
53,90
|
0,00
|
55,90
|
0,00
|
51,90
|
0,00
|
AMIC
|
52,96
|
0,00
|
54,74
|
0,00
|
52,80
|
0,00
|
Shell
|
53,99
|
0,00
|
56,89
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
SOCAR
|
55,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
49,92
|
0,11
|
49,44
|
0,22
|
KLO
|
53,79
|
0,00
|
55,29
|
0,00
|
51,89
|
0,00
|
U.GO
|
51,80
|
0,00
|
54,75
|
0,20
|
50,63
|
0,17
|
Автотранс
|
52,98
|
0,00
|
52,98
|
0,00
|
BVS
|
52,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
Chipo
|
52,57
|
0,00
|
50,92
|
0,00
|
Авантаж 7
|
48,95
|
0,00
|
47,95
|
0,00
|
Prime
|
51,00
|
0,00
|
51,00
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
49,80
|
0,00
|
48,80
|
0,00
|
Рур груп
|
50,99
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
Mango
|
51,07
|
0,00
|
50,82
|
0,00
|
Ovis
|
53,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
VST
|
51,50
|
0,00
|
50,10
|
0,00
|
Олас
|
51,40
|
0,00
|
49,90
|
0,00
|
VostokGaz
|
50,89
|
2,50
|
50,89
|
2,50
|
RLS
|
49,40
|
0,00
|
51,40
|
0,00
|
48,40
|
0,00
|
Кворум
|
49,98
|
0,00
|
49,98
|
0,00
|
ZOG
|
51,50
|
0,00
|
52,50
|
0,00
|
Катрал
|
51,99
|
0,00
|
51,59
|
0,00
|
Маркет
|
48,79
|
0,50
|
47,79
|
0,00
|
Green Wave
|
52,90
|
0,00
|
49,90
|
0,00
|
Фактор
|
49,00
|
0,00
|
47,50
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
52,68
|
0,14
|
54,84
|
0,13
|
52,20
|
0,14
|
|
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