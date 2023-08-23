Мережі АЗС знову підняли ціни на бензин та дизпаливо

У період з 22 по 23 серпня середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 0,14 грн/л і склала 52,68 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,13 грн/л — до 54,84 грн/л, а дизельне пальне — на 0,14 грн/л, до 52,20 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 1 грн/л. Зокрема бензин марки А-95 здорожчав до 53 грн/л, А-95+ — до 32,50 грн/л, дизельне пальне — до 53 грн/л.

На станціях VostokGaz на 2,5 грн/л здорожчала стандартна «п’ятірка» і дизпальне — до 50,89 грн/л.

Мережі «БРСМ-Нафта», U.GO і «Маркет» підвищили ціни на пальне в межах 11-50 коп./л (див. табл.).

Нагадаємо, згідно з висновками експертів Консалтингової групі «А-95», ціни на нафтопродукти у роздробі мають потенціал для подальшого зростання, оскільки їхня динаміка значно відстає від темпів зростання гуртових цін.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 22 по 23 серпня 2023 р., грн/л