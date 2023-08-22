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АНАЛІТИКА

Нафта прискорила зниження, Brent біля $83,9 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок продовжують знижуватися вдень у вівторок на побоюваннях щодо китайської економіки.

Ціна жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:18 EET становить $83,89 за барель, що на 57 центів (0,67%) нижче за показник на закриття попередньої сесії.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до 14:07 кч знизилися на 32 центи (0,4%) і становили $80,4 за барель. Термін дії вересневих ф'ючерсів на американський бенчмарк спливає із завершенням торгів у вівторок. Жовтневі контракти, що торгуються активніше, дешевшають на 43 центи (0,54%), до $79,69 за барель.

Економічна невизначеність у Китаї продовжує позначатися на перспективах попиту. Заходи підтримки з боку Пекіна поки що не переконали інвесторів у прискоренні відновлення економіки другого за величиною імпортера нафти у світі, зазначає Trading Economics.

Учасники ринку очікують публікації даних Американського інституту нафти (API) про запаси в США у вівторок, о 23:30 кч. У середу офіційну статистику оприлюднить Міненерго.

Аналітики, опитані S&P Global Commodity Insight, у середньому очікують зниження резервів нафти за тиждень на 4,24 млн барелів, бензину - на 1,15 млн барелів. Запаси дистилятів, за їхніми оцінками, практично не зміняться.

Крім того, трейдери очікують публікації в середу попередніх значень індексів менеджерів закупівель (PMI) у Штатах за серпень і новин зі щорічного економічного симпозіуму Федерального резервного банку Канзасу, який відбудеться 24-26 серпня в Джексон-Гоулі (штат Вайомінг).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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