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АНАЛІТИКА

Пальне на українських АЗС продовжує дорожчати

 

За вихідні (18-21 серпня) середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 0,16 грн/л і склала 52,52 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,30 грн/л — до 54,71 грн/л, а дизельне пальне — на 0,16 грн/л, до 52,04 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 1 грн/л. Зокрема бензин марки А-95 здорожчав до 52 грн/л, А-95+ — до 52,50 грн/л, дизельне пальне — до 52 грн/л.

На станціях державної «Укранфти» на 1 грн/л здорожчала лише «п’ятірка» з покращеними показниками якості — до 52,90 грн/л.  

Мережі «БРСМ-Нафта», Prime, «Олас», RLS, VostokGaz, «Кворум» та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,5-2,4 грн/л (див. табл.).

Нагадаємо, згідно з висновками експертів Консалтингової групі «А-95», ціни на нафтопродукти у роздробі мають потенціал для подальшого зростання, оскільки їхня динаміка значно відстає від темпів зростання гуртових цін.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 18 по 21 серпня 2023 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

54,99

0,00

56,99

0,00

54,99

0,00

WOG

54,99

0,00

56,99

0,00

54,99

0,00

Авіас

52,00

1,00

52,50

1,00

52,00

1,00

Укрнафта

49,90

0,00

52,90

1,00

49,90

0,00

UPG

53,90

0,00

55,90

0,00

51,90

0,00

AMIC

52,96

0,01

54,74

0,10

52,80

0,00

Shell

53,99

0,00

56,89

0,00

53,99

0,00

SOCAR

55,99

0,00

57,99

0,00

55,99

0,00

БРСМ-Нафта

  

!

49,92

0,01

49,19

0,26

KLO

52,99

0,00

55,29

0,00

51,89

0,00

U.GO

51,80

0,00

54,58

0,00

50,37

0,00

Автотранс

52,98

0,00

  

!

52,98

0,00

BVS

52,49

0,00

54,49

0,00

52,49

0,00

Chipo

52,57

-0,02

  

!

50,92

0,00

Авантаж 7

48,95

0,00

  

!

47,95

0,00

Prime

51,00

2,00

  

!

51,00

0,00

Укр-Петроль

49,80

0,00

  

!

48,80

0,00

Рур груп

50,99

1,00

  

!

50,99

1,00

Mango

51,07

0,00

  

!

50,82

0,00

Ovis

53,99

0,00

55,99

0,00

52,99

0,00

VST

51,50

0,00

  

!

50,10

0,00

Олас

51,40

0,00

  

!

49,90

1,00

VostokGaz

50,39

2,00

  

!

50,39

2,40

RLS

49,40

1,50

51,40

1,50

48,40

1,50

Кворум

49,98

0,50

  

!

49,98

1,00

ZOG

51,50

0,00

  

!

52,50

0,00

Катрал

51,99

0,00

  

!

51,59

0,00

Маркет

48,29

0,00

  

!

47,79

0,00

Green Wave

52,90

1,00

  

!

49,90

0,00

Фактор

49,00

0,00

  

!

47,50

0,00

Середня ціна в Україні

52,52

0,16

54,71

0,30

52,04

0,16
За матеріалами: EnKorr
 

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