Несподіваний розворот: ціни пального в гурті охололи

Протягом тижня 11-18 серпня гуртові ціни перейшли до зниження після двомісячного ралі. Вартість бензину А-95 і ДП за цей період просіла на 0,5-0,75 грн/л, до 46,75 грн/л і 46,00 грн/л, відповідно. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Гуртові партії ДП 18 серпня пропонувались у ринок у межах діапазону 44,3-48,5 грн/л, що на 0,25-0,75 грн/л менше порівняно з минулою п'ятницею.

Дизель у південному регіоні можна було придбати в межах 44,3-46,5 грн/л, а за тиждень середня ціна просіла на 0,5 грн/т, до 45 грн/л.

Дещо дорожче дизпальне торгувалось у західному регіоні - 45-47,5 грн/л, при цьому середня ціна тут упала також на 0,5 грн/л, до 46 грн/л.

У північних і центральних регіонах цінники на ДП за тиждень скинули по 0,5-0,75 грн/л і в середньому тримаються на позначках 46,5 грн/л і 47,5 грн/л відповідно.

У східному регіоні вартість дизельного пального тримається на позначці в 48 грн/л.

Вартість ДП на західному й південному кордоні за тиждень знизилася на 0,25 грн/л, до 45 грн/л і 44,5 грн/л відповідно.

У п'ятницю, 18 серпня, бензин А-95 пропонувався в ринок у торговельному діапазоні 45-49,5 грн/л, що на 0,25-0,5 грн/л менше порівняно з минулим тижнем.

У південному й західному регіонах країни А-95 пропонували за найнижчими цінами - 45-48,5 грн/л, дорожче продавали А-95 у північному й центральному регіонах - за 45,25-49,5 грн/л. Ціна на «двійку» в гурті за цей же період не змінилася - 44,75 грн/л.

За тиждень вартість бензину А-95 на західному й південному кордоні не змінилась і тримається на рівні 45,75 грн/л і 45,25 грн/л відповідно.

«Ринок «мертвий», відчувається профіцит ресурсу й низький попит. Про те, щоб вийти на якийсь економічно виправданий рівень цін, поки що не йдеться. Нам доводиться знижуватися під клієнта, щоб мати хоч якісь продажі», - каже один з опитаних операторів ринку.

Нагадаємо, зростання оптових цін розпочалось 19 червня через поновлення рівня податків на пальне, який був до початку повномасштабного вторгнення росіян на територію України. Станом на 14 серпня середні гуртові ціни на бензин А-95 зросли на 12,75 грн/л, дизпальне - на 13 грн/л. Це повністю відповідає зростанню податкового навантаження, а також збільшенню закупівельних цін через здорожчання пального у світі.