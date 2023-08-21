На АЗС продовжує дорожчати пальне

За тиждень (11-18 серпня) середня ціна по країні бензину марки А-95 підвищилася на 0,42 грн/л і склала 52,36 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,49 грн/л - до 54,41 грн/л, а дизельне пальне - на 0,59 грн/л, до 51,88 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Зокрема консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 1 грн/л. Бензин марки А-95 здорожчав до 51 грн/л, А-95+ - до 51,50 грн/л, бензин А-92 - до 50 грн/л, дизельне пальне - до 51 грн/л.

На станціях державної мережі «Укрнафта» за тиждень на 1 грн/л зросла вартість бензину А-95+ - до 51,90 грн/л і ДП - до 49,90 грн/л.

Зростання роздрібних цін на 1,4-1,59 грн/л зафіксовано на АЗС мережі Shell: бензин А-95 - до 53,99 грн/л, бензин А-95+ - до 56,89 грн/л, ДП - до 53,99 грн/л. Пальне у мережі SOCAR здорожчало на 1 грн/л: бензин марки А-95 - до 55,99 грн/л, А-95-преміум - до 57,99 грн/л, ДП - до 55,99 грн/л.

Мережі «БРСМ-Нафта», KLO, U.GO, «Автотранс», BVS, «Авантаж 7», AMIC та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,2-2,4 грн/л (див. табл.).



