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На АЗС продовжує дорожчати пальне
11:42 21.08.2023 |
За тиждень (11-18 серпня) середня ціна по країні бензину марки А-95 підвищилася на 0,42 грн/л і склала 52,36 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,49 грн/л - до 54,41 грн/л, а дизельне пальне - на 0,59 грн/л, до 51,88 грн/л.
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Зокрема консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 1 грн/л. Бензин марки А-95 здорожчав до 51 грн/л, А-95+ - до 51,50 грн/л, бензин А-92 - до 50 грн/л, дизельне пальне - до 51 грн/л.
На станціях державної мережі «Укрнафта» за тиждень на 1 грн/л зросла вартість бензину А-95+ - до 51,90 грн/л і ДП - до 49,90 грн/л.
Зростання роздрібних цін на 1,4-1,59 грн/л зафіксовано на АЗС мережі Shell: бензин А-95 - до 53,99 грн/л, бензин А-95+ - до 56,89 грн/л, ДП - до 53,99 грн/л. Пальне у мережі SOCAR здорожчало на 1 грн/л: бензин марки А-95 - до 55,99 грн/л, А-95-преміум - до 57,99 грн/л, ДП - до 55,99 грн/л.
Мережі «БРСМ-Нафта», KLO, U.GO, «Автотранс», BVS, «Авантаж 7», AMIC та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,2-2,4 грн/л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 11 по 18 серпня 2023 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
54,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
WOG
|
54,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
Авіас
|
51,00
|
1,00
|
51,50
|
1,00
|
51,00
|
1,00
|
Укрнафта
|
49,90
|
0,00
|
51,90
|
1,00
|
49,90
|
1,00
|
UPG
|
53,90
|
0,50
|
55,90
|
0,50
|
51,90
|
0,40
|
AMIC
|
52,95
|
0,00
|
54,64
|
0,00
|
52,80
|
0,20
|
Shell
|
53,99
|
1,50
|
56,89
|
1,40
|
53,99
|
1,59
|
SOCAR
|
55,99
|
1,00
|
57,99
|
1,00
|
55,99
|
1,00
|
БРСМ-Нафта
|
49,90
|
0,24
|
48,93
|
1,15
|
KLO
|
52,99
|
0,70
|
55,29
|
0,50
|
51,89
|
0,00
|
U.GO
|
51,95
|
1,15
|
54,55
|
1,03
|
50,45
|
0,99
|
Автотранс
|
52,98
|
2,00
|
52,98
|
2,00
|
BVS
|
52,49
|
0,70
|
54,49
|
0,70
|
52,49
|
0,70
|
Chipo
|
52,58
|
-0,17
|
50,92
|
-0,27
|
Авантаж 7
|
48,95
|
1,00
|
47,95
|
0,40
|
Prime
|
49,00
|
0,00
|
51,00
|
0,50
|
Укр-Петроль
|
49,80
|
0,00
|
48,80
|
0,00
|
Рур груп
|
49,99
|
1,00
|
49,99
|
1,00
|
Mango
|
51,07
|
0,92
|
50,82
|
1,33
|
Ovis
|
53,99
|
1,00
|
55,99
|
1,00
|
52,99
|
1,00
|
VST
|
51,50
|
2,40
|
50,10
|
2,00
|
Олас
|
51,40
|
1,00
|
48,90
|
1,00
|
VostokGaz
|
48,39
|
0,50
|
47,99
|
0,80
|
RLS
|
47,90
|
0,00
|
49,90
|
0,00
|
46,90
|
0,00
|
Кворум
|
49,48
|
0,50
|
48,98
|
0,50
|
ZOG
|
51,50
|
0,00
|
52,50
|
0,00
|
Катрал
|
51,99
|
0,00
|
51,59
|
1,00
|
Маркет
|
48,29
|
0,50
|
47,89
|
1,10
|
Green Wave
|
51,90
|
0,90
|
49,90
|
0,90
|
Фактор
|
49,00
|
0,50
|
47,50
|
0,50
|
Середня ціна в Україні
|
52,36
|
0,42
|
54,41
|
0,49
|
51,88
|
0,59
|
|
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