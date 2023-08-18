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Нафта перейшла до зниження і завершує тиждень у мінусі, Brent близько $83,5 за барель
15:32 18.08.2023 |
Ціни на нафту почали опускатися вдень у п'ятницю і завершують тиждень зниженням на тлі слабких статданих з Китаю і побоювань нових підвищень процентної ставки Федрезерву.
Жовтневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:51 EET подешевшали на $0,58 (0,69%) - до $83,54 за барель.
Котирування ф'ючерсів на WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу знизилися на $0,54 (0,67%) - до $79,85 за барель.
Напередодні Brent подорожчала на 0,8%, WTI - на 1,3%. Проте з початку цього тижня Brent подешевшала більш ніж на 3%, WTI - більш ніж на 2%.
Сильні статдані зі США, опубліковані цього тижня, послабили надії інвесторів на завершення циклу підйому ставки в США, що призвело до стрибка прибутковостей десятирічних US Treasuries до максимуму з 2007 року.
Тим часом гірша, ніж очікувалося, китайська макростатистика викликала побоювання з приводу повільного відновлення економіки найбільшого у світі імпортера палива.
"Ми вважаємо, що Brent торгуватиметься в межах усталеного з початку року коридору, - написав аналітик Rabobank Джо Делора, вказавши на те, що ціна цієї марки не змогла пробитися вище річних максимумів в останні дні. - Ми вважаємо, що макроекономічна ситуація і погіршення даних у Китаї сприятимуть збереженню поточної стелі".
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