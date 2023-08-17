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АНАЛІТИКА

Нафта перейшла до зростання, Brent біля $84,2 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок зростають вдень у четвер на тлі ослаблення долара США.

Ціна жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:54 EET становить $84,18 за барель, що на 73 центи (0,87%) вище за показник на закриття попередньої сесії.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу підвищилися на 72 центи (0,91%) і становили $80,1 за барель.

Індекс DXY, що відображає вартість американської валюти до шести інших основних світових валют, знижується на 0,2% під час торгів у четвер, що підвищує привабливість сировинних товарів, які торгуються в ній.

"Бики" на ринку нафти прагнуть перервати серію з трьох поспіль сесій у мінусі, пов'язану, зокрема, з побоюваннями щодо попиту з боку Китаю і зростаючої прибутковості US Treasuries, пише MarketWatch.

Після виходу сильних макроекономічних даних прибутковість 10-річних держоблігацій США досягла максимуму з 2008 року, зазначає мережеве видання. Водночас слабка статистика з КНР і посилення занепокоєння щодо китайського ринку нерухомості зробили негативний вплив на оцінку перспектив споживання з боку економіки цієї країни.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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