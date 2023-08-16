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У найближчі два тижні очікується зростання цін ще на 2-3 гривні, - Сергій Куюн
17:38 16.08.2023 |
Ціни на бензин в Україні значно зросли із 1 липня після підвищення податків. У найближчі два тижні очікується зростання цін ще на 2-3 гривні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна в ефірі телеканалу "Київ24".
"Нас ще чекає додаткове подорожчання. Думаю, що ціна на бензин досягне 57-58 гривень за літр, дизпаливо десь 55-56", - сказав він, зазначивши, що швидше за все це станеться до кінця серпня.
За його словами, це обумовлено тим, що світові ціни на нафту тримаються на високому рівні, а запаси імпортного палива за старими акцизами вичерпано.
Куюн висловив сумнів, що ціна досягне 60 гривень за літр, проте впритул наблизиться до цього рівня. "Поки що бачимо, що ще є потенціал зростання на 2-3 гривні", - зазначив він.
Дешевий автогаз
Експерт розповів, що автогаз дешевшає повільніше, оскільки на нього не було підвищено акцизного збору, на відміну від бензину та дизеля. Але він також дорожчає, бо він імпортний.
Куюн вважає, що переобладнати автомобіль на автогаз в Україні завжди було вигідно через те, що його ціна була історично нижчою.
"Я думаю, що всі, хто міг перейти на газ, уже перейшли на нього давно. Тому що державна політика останні 10 років була дуже лояльна до використання зрідженого газу і дозволила водіям заощадити чимало коштів", - сказав Куюн.
Підвищення податків
З 1 липня в Україні зросли податки на пальне. Це має призвести до зростання цін на бензин на 10-12 гривень, на дизельне пальне - на 8-10 гривень.
За даними Держстату, у липні бензин А-95 подорожчав на 7,1% до 49,1 гривень за літр. Дизельне пальне подорожчало на 9,8% - до 48,5 гривень за літр. При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 6,8% до 23,6 гривень за літр.
На початку серпня зростання цін продовжилося.
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