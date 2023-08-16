Нафта перейшла до зростання, Brent близько $85,1 за барель

Ціни на нафту зростають удень у середу перед публікацією офіційних даних про запаси в США.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:44 EET у середу становить $85,11 за барель, що на $0,22 (0,26%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднялася до цього часу на $0,24 (0,3%), до $81,23 за барель.

Запаси нафти у Штатах за тиждень, що завершився 11 серпня, впали на 6,195 млн барелів, ідеться у звіті Американського інституту нафти (API), опублікованому в ніч із вівторка на середу. Міненерго озвучить офіційні дані в середу, о 17:30 мск.

Експерти, яких опитало S&P Global Commodity Insights, у середньому прогнозують зниження запасів нафти на 2,26 млн барелів, бензину - на 1,6 млн барелів і практично не очікують зміни запасів дистилятів.

Консенсус-прогноз, який наводить Trading Economics, передбачає скорочення запасів нафти на 2,32 млн барелів, бензину - на 1,26 млн барелів, дистилятів - на 473 тис. барелів.

При цьому ринок очікує дефіциту на ринку нафти в другому півріччі, зазначає MarketWatch, хоча слабкі статдані з Китаю стримують ралі. "Незважаючи на те, що аналітики прогнозують скорочення пропозиції в другій половині року, настрої на нафтовому ринку зараз формуються переважно під впливом побоювань рецесії та повільного відновлення китайської економіки", - наводить мережеве видання слова Майкла Холла зі Spectrum Markets.

