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АНАЛІТИКА

Нафта перейшла до зниження, Brent подешевшала до $85,58 за барель

 

Ціни на нафту почали знижуватися вдень у вівторок на тлі слабких статданих із Китаю.

Жовтневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:18 EET подешевшали на $0,63 (0,73%) - до $85,58 за барель.

Котирування ф'ючерсів на WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу знизилися на $0,79 (0,96%) - до $81,72 за барель.

Напередодні Brent подешевшала на 0,7%, WTI - на 0,8%.

Державне статистичне управління (ДСУ) КНР у вівторок повідомило, що промвиробництво в Китаї в липні збільшилося на 3,7% порівняно з тим самим місяцем минулого року після зростання на 4,4% у червні, а роздрібний продаж підвищився на 2,5% після підйому на 3,1% місяцем раніше.

Аналітики в середньому прогнозували збереження темпів зростання промвиробництва на рівні 4,4% і прискорення підйому роздрібного продажу до 4,5%, повідомляє Trading Economics.

"Ці дані навряд чи допоможуть зняти побоювання" із приводу зростання китайської економіки, написали аналітики ING Воррен Паттерсон і Ева Менті.

При цьому дані щодо нафтового сектору виявилися більш позитивними, додали вони. Зокрема, китайські НПЗ переробляли близько 14,93 млн барелів нафти на добу в липні, перевищивши червневий показник у 14,89 млн б/д і наростивши обсяг на 31% у річному вираженні.

За даними ING, це рекордний показник в історії, не рахуючи березневого.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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