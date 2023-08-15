За другий тиждень серпня (з 7 по 14-е число) ціни на ДП в гурті зросли на чергові 0,75 грн/л, а вартість бензину А-95 не змінилася

Загалом вартість пального зростає безперервно із 19 червня. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Гуртові партії ДП 14 серпня пропонувалися в середньому за ціною 46,5 грн/л, а торговельний коридор перебував у межах 44-49 грн/л, за тиждень цей діапазон зріс на 0,25-1 грн/л.

На півдні дизпальне шукало покупців у межах 44-47 грн/л, а з минулого понеділка середня ціна тут зросла на 1 грн/л, до 45,25 грн/л.

У західному регіоні ДП можна було придбати за 45-48,5 грн/л, середня ціна тут також підвищилася на 1 грн/л, до 46,5 грн/л.

У північних і центральних регіонах цінники на ДП приросли найбільше - на 1,25 грн/л (до 45,5-49 грн/л).

На сході дизель додав 0,75 грн - до 48 грн/л.

Проте ціна на бензин стабілізувалась. У понеділок, 14 серпня, «п'ятірка» пропонувалася в ринок у середньому за 47 грн/л, а торгівля провадилась у межах 45,25-49 грн/л. Це означає, що за тиждень ціна залишилася без змін.

У південному й західному регіонах країни А-95 пропонували за найнижчими цінами - 45,25-48,5 грн/л, дорожче продавали А-95 у північному й центральному регіонах - за 45,5-49 грн/л. Ціна на «двійку» в гурті за цей же період зросла на 0,25 грн/л, до 44,75 грн/л.

«Протягом тижня ми намагалися підняти ціни до економічно виправданого рівня, проте попит перебуває на низькому рівні, і реалізація йде тяжко. До того ж, із п'ятниці на ринку з'явилась пропозиція портового ДП сумнівного походження, що внесла дисбаланс у цінову картину і вплинула на понеділкові прайси трейдерів», - каже один із операторів. Він додав, що цей «сумнівний» ресурс торгувався на рівні 43,7-44 грн/л, що значно нижче за собівартість нових постачань дизельного пального.

За другий тиждень серпня (з 7 по 14-е число) ціни на ДП в гурті зросли на чергові 0,75 грн/л, а вартість бензину А-95 за цей же період не змінилася. Загалом вартість пального зростає безперервно із 19 червня. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Гуртові партії ДП 14 серпня пропонувалися в середньому за ціною 46,5 грн/л, а торговельний коридор перебував у межах 44-49 грн/л, за тиждень цей діапазон зріс на 0,25-1 грн/л.

На півдні дизпальне шукало покупців у межах 44-47 грн/л, а з минулого понеділка середня ціна тут зросла на 1 грн/л, до 45,25 грн/л.

У західному регіоні ДП можна було придбати за 45-48,5 грн/л, середня ціна тут також підвищилася на 1 грн/л, до 46,5 грн/л.

У північних і центральних регіонах цінники на ДП приросли найбільше - на 1,25 грн/л (до 45,5-49 грн/л).

На сході дизель додав 0,75 грн - до 48 грн/л.

Проте ціна на бензин стабілізувалась. У понеділок, 14 серпня, «п'ятірка» пропонувалася в ринок у середньому за 47 грн/л, а торгівля провадилась у межах 45,25-49 грн/л. Це означає, що за тиждень ціна залишилася без змін.

У південному й західному регіонах країни А-95 пропонували за найнижчими цінами - 45,25-48,5 грн/л, дорожче продавали А-95 у північному й центральному регіонах - за 45,5-49 грн/л. Ціна на «двійку» в гурті за цей же період зросла на 0,25 грн/л, до 44,75 грн/л.

«Протягом тижня ми намагалися підняти ціни до економічно виправданого рівня, проте попит перебуває на низькому рівні, і реалізація йде тяжко. До того ж, із п'ятниці на ринку з'явилась пропозиція портового ДП сумнівного походження, що внесла дисбаланс у цінову картину і вплинула на понеділкові прайси трейдерів», - каже один із операторів. Він додав, що цей «сумнівний» ресурс торгувався на рівні 43,7-44 грн/л, що значно нижче за собівартість нових постачань дизельного пального.