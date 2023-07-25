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В ЄС планують збільшити кількість заправок із альтернативним паливом
13:50 25.07.2023 |
Рада ЄС ухвалила закон, який передбачає збільшення кількості станцій підзарядки електроавтомобілів та заправки альтернативними видами палива.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.
Зазначається, що ці заходи допоможуть транспортному сектору значно зменшити вуглецевий слід.
Згідно з документом, з 2025 року на кожних 60 км вздовж основних транспортних магістралей ЄС, так званої Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T), мають бути встановлені станції швидкої підзарядки потужністю не менше 150 кВт для легкових автомобілів та мікроавтобусів.
Зарядні станції для великовантажних автомобілів з мінімальною потужністю 350 кВт повинні бути встановлені на кожних 60 км уздовж основної мережі TEN-T і на кожних 100 км на ширшій мережі доріг TEN-T з 2025 року з повним охопленням мережі до 2030 року.
Водневі заправні станції для легкових і вантажних автомобілів повинні бути розгорнуті з 2030 року в усіх міських вузлах і кожні 200 км уздовж основної мережі TEN-T.
Морські порти, що приймають мінімальну кількість великих пасажирських суден або контейнеровозів, до 2030 року повинні забезпечити такі судна електроенергією на суші.
Аеропорти повинні забезпечити електроенергією стоячі повітряні судна на всіх гейтах до 2025 року, а на всіх віддалених стоянках - до 2030 року.
Ухвалений документ є частиною пакету "Fit for 55", метою якого є скорочення викидів парникових газів в ЄС на 55% протягом цього десятиліття.
Нагадаємо, в червні 2022 року уряди ЄС у цілому підтримали ключові зусилля щодо скорочення викидів, які наблизили Євросоюз до впровадження радикальних заходів, спрямованих на скорочення викидів парникових газів на 55% цього десятиліття.
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