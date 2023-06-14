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АНАЛІТИКА

На ринку надто багато нафти з росії, Ірану і Венесуели — Goldman Sachs

 

Один із найбільших інвестбанків світу вважає, що на ринку надто багато санкційної нафти. Тому він знизив прогнозну ціну сировини.

«За останні два місяці ціна нафти опустилася на $10 за барель. Незважаючи на несподівану заяву Саудівської Аравії про додаткове скорочення видобутку, значні постачання росії і Ірану спрямовують спекулятивне позиціонування на рекордні мінімуми. З огляду на це ми знижуємо нашу прогнозну ціну Brent на грудень до $86 за барель замість $95», - йдеться у повідомленні Goldman Sachs, яке опублікував у Twitter журналіст Bloomberg Жав'є Блас.

В інвестбанку зауважили, що підвищують прогноз загальносвітових поставок на 800 тис. барелів на добу у другій половині 2023 року та у 2024 році за рахунок експорту Росії, Ірану та Венесуели.

Тим часом еталонний сорт Brent знову почав дешевшати і опустився до $72 за барель.

«Постачальники хотіли б, щоб ви повірили, що зниження цін на нафту на 25% з кінця минулого року було пов'язане зі зниженням попиту. Вони, і ви, були б неправі. Реальна проблема полягає у надто великій пропозиції», - вважає Жав'є Блас.

На його думку, підсанкційні країни оминають обмеження та чорний ринок нафти процвітає.

Він наводить приклад, що видобуток нафти в Ірані в травні досяг чотирирічного максимуму, збільшившись майже на 50% порівняно з серединою 2020 року. «Більша частина нафти потрапляє до Китаю, частина змінює національність у Малайзії, кажуть трейдери», - зазначає експерт.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: прогноз
 

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