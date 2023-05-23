Orlen розглядає можливість будівництва нафтопроводу «Україна–Польща»

Польська енергетична група Orlen відновила плани побудови нафтопроводу, який би з'єднав порти Одеси в Україні й порти Гданська в Польщі, зміцнивши тим самим енергетичну незалежність країн від росії, повідомляє TVP Info.

Суспільний мовник TVP Info за неофіційною інформацією зазначає, що керівництво Orlen повернулося до колись припиненого проєкту нафтопроводу «Одеса-Броди-Плоцьк-Гданськ».

Каспійська нафта почала надходити через Україну до Західної Європи 2002 року, коли Україна почала експлуатувати трубопровід від нафтового терміналу «Південний» поблизу Одеси до міста Броди на заході країни. Потім Європейський Союз підтримав його розширення до Плоцька в центральній Польщі, а пізніше до Гданська як стратегічного проєкту європейської безпеки.

2004 року Польща з Україною створили спільне підприємство для реалізації цього проєкту. З іншого боку, на той час росією вже керував президент владімір путін, який прагнув зробити Європу залежною від сировини своєї країни. У рамках цієї політики росія вжила заходів, щоб не допустити успіху проєкту нафтопроводу «Україна-Польща».

Через кілька років проєкт було відновлено тодішнім президентом Польщі Лехом Качинським, який заручився підтримкою своїх колег з Азербайджану, Грузії, Казахстану, Литви й України. Однак після його смерті в таємничій авіакатастрофі в росії в квітні 2010 року кабінет тодішнього прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска вирішив відновити відносини з росією. План побудови газопроводу з України до Польщі почали відхиляти, а деякі міністри ставлять під сумнів його рентабельність.

Проєкт було остаточно припинено тодішнім польським урядом наприкінці 2013 року.

Після того, як росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому минулого року, Польща почала розглядати можливість відновлення плану нафтопроводу між Україною й Польщею.

«За неофіційною інформацією, реалізація цього проєкту зараз є одним із пріоритетів компанії Orlen, яку очолює Даніель Обайтек. Однак через триваючу війну всі плани суворо не оприлюднюються», - повідомляє TVP Info.

