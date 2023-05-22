Постачання нафти не постраждає від більш жорсткого контролю за цінами на енергоносії РФ - МЕА

Міжнародне енергетичне агентство (МEA) не очікує, що кроки G7, спрямовані на протидію ухиленню від обмеження цін на російські енергоносії, змінять ситуацію з постачанням сирої нафти і нафтопродуктів.

Про це повідомляє Reuters.

МEA, яке надає аналіз та інформацію для G7 з питань енергетики, не вважає, що посилення контролю за дотриманням цінових обмежень вплине на світове постачання нафти та палива.

"Будь-які значні зміни на ринках, як завжди, ми будемо відображати в нашому аналізі, в наших звітах, але поки що я не бачу причин для змін в нашому аналізі", - заявив виконавчий директор МEA Фатіх Біроль в інтерв'ю Reuters.

За його словами, обмеження ціни досягло двох основних цілей: воно не спровокувало напруження на ринках, оскільки російська нафта продовжувала надходити, але водночас доходи Москви скоротилися.

Біроль додав, що Росія розіграла енергетичну карту, і вона провалилася.