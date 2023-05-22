Фінансові новини
- |
- 22.05.23
- |
- 16:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Постачання нафти не постраждає від більш жорсткого контролю за цінами на енергоносії РФ - МЕА
08:12 22.05.2023 |
Міжнародне енергетичне агентство (МEA) не очікує, що кроки G7, спрямовані на протидію ухиленню від обмеження цін на російські енергоносії, змінять ситуацію з постачанням сирої нафти і нафтопродуктів.
Про це повідомляє Reuters.
МEA, яке надає аналіз та інформацію для G7 з питань енергетики, не вважає, що посилення контролю за дотриманням цінових обмежень вплине на світове постачання нафти та палива.
"Будь-які значні зміни на ринках, як завжди, ми будемо відображати в нашому аналізі, в наших звітах, але поки що я не бачу причин для змін в нашому аналізі", - заявив виконавчий директор МEA Фатіх Біроль в інтерв'ю Reuters.
За його словами, обмеження ціни досягло двох основних цілей: воно не спровокувало напруження на ринках, оскільки російська нафта продовжувала надходити, але водночас доходи Москви скоротилися.
Біроль додав, що Росія розіграла енергетичну карту, і вона провалилася.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Міноборони натякнули, коли F-16 будуть патрулювати небо України
|Боєприпаси до HIMARS, снаряди, Javelin: США виділили новий пакет допомоги Україні на $375 млн
|Байден схвалив навчання українців на F-16 і подальше надання винищувачів
|Зеленський прибув до Саудівської Аравії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо м знизилися. Автогаз подорожчав
|В Україні аграрне виробництво знизиться на 10% порівняно з минулим роком
|У Нацкомісії пояснили необхідність підвищення тарифів на електроенергію для населення
|Жеваго вважає Коломойського причетним до спроби відсудити акції Полтавського ГЗК
|Борги українців за електроенергію будуть відображатись у кредитній історії
|Нафта стабільна, оскільки ризик дефолту США компенсує перспективи попиту
Бізнес
|США представили концепт унікального експериментального літака X-65 з активним управлінням потоком
|Надзвуковий пасажирський літак NASA X-59 здійснить перший політ до кінця 2023 року
|Розробник ChatGPT закликав Конгрес США регулювати штучний інтелект
|MediaTek має намір інтегрувати графіку NVIDIA в ARM-процесори для смартфонів та ноутбуків у 2024 році
|Нафтогігант Shell використовуватиме нову технологію на основі ШІ для глибоководної розвідки
|Google видалить акаунти, якими не користувалися понад два роки
|Маск не зміг переконати суд зняти заборону на публікацію висловлювань у соціальних мережах без схвалення юристів