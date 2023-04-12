Світове виробництво рідкого палива збільшиться на 1,5 млн б/д у 2023 році — EIA

Попри зниження видобутку в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і росії, Управління енергетичної інформації США (EIA) очікує, що глобальне виробництво рідкого палива зросте на 1,5 млн барелів на добу (б/д) 2023 року завдяки значному зростанню в країнах, що не входять в ОПЕК.

У своєму квітневому випуску короткострокових енергетичних прогнозів (STEO) EIA очікує значного зростання в країнах, що не входять до ОПЕК, які (за винятком росії) збільшаться на 2,3 млн б/д у прогнозі. Зростання видобутку поза ОПЕК значною мірою відбувається за рахунок країн Північної й Південної Америки.

3 квітня ОПЕК та країни-партнери оголосили, що скоротять видобуток сирої нафти на 1,2 млн б/д на кінець 2023 року. Березневий STEO EIA пояснює деяке зниження видобутку ОПЕК у найближчі місяці. Однак через цю заяву EIA знизила свій прогноз видобутку ОПЕК на решту 2023 року ще на 500 тис. б/д. Загалом EIA очікує, що світове виробництво рідкого палива цього року буде меншим, ніж у STEO минулого місяця.

Однак зменшення видобутку в ОПЕК було частково компенсовано збільшенням на 300 тис. б/д у прогнозі EIA щодо виробництва рідкого палива в росії до кінця цього року.

«Ці скорочення видобутку були доповненням до скорочення росії на 500 тис. б/д, про початок якого було оголошено у березні. Незважаючи на це оголошення, спостережуваний вплив на виробництво й експорт рідин в росії за останніми доступними даними був менш значним, ніж очікувалося. Хоча ми все ще очікуємо, що виробництво в росії впаде цього року, виробництво в росії перевершило наші попередні очікування, оскільки її експорт продовжував знаходити покупців на ринках поза межами Європи», - заявили в EIA.

Зараз EIA прогнозує, що видобуток нафти й інших рідин у росії скоротиться з 10,9 млн б/д 2022 року, до 10,6 млн б/д 2023 року й до 10,4 млн б/д 2024 року, що приблизно на 300 тис. б/д більше, ніж прогнозує агентство.

EIA прогнозує, що світове споживання рідкого палива зросте на 1,4 млн б/д 2023 року й на 1,8 млн б/д 2024 року.