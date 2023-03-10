США закликають великі торгові доми не відмовлятися від операцій з російською нафтою

США в приватному порядку закликали деяких із найбільших світових трейдерів сировиною відмовитися від занепокоєння щодо постачань російської нафти з обмеженою ціною, намагаючись зберегти постачання стабільними й відновити певний нагляд за експортом москви, повідомляє Financial Times.

Згідно з повідомленнями п'яти осіб, знайомих із перемовинами, представники Міністерства фінансів США зустрічалися з керівниками й трейдерами у Trafigura і Gunvor і запевняли в розширенні своєї ролі в торгівлі російською нафтою і паливом без порушення західних обмежень.

Хоча Вашингтон ніколи не виступав проти торгівлі російською нафтою в межах узгоджених G7 цінових обмежень, найбільші незалежні нафтотрейдери насторожено ставилися до ринку. «Нас активно підбадьорюють американці... щоб знову зайнятися транспортуванням нафти», - сказав один трейдер, який спілкувався з Міністерством фінансів.

Запевнення США, надані на зустрічах з провідними незалежними нафтотрейдерами останніми тижнями, надійшли тієї миті, коли росія погрожувала скоротити постачання нафти цього місяця після того, як західні держави активізували підтримку України.

Адміністрація Байдена очолила зусилля G7 з обмеження цін, щоб скоротити доходи владіміра путіна від енергії. Але вона також прагнула зберегти потік російської нафти на міжнародні ринки, побоюючись наслідків обвалу постачань з одного з найбільших світових експортерів енергоресурсів.

«Окремі компанії повинні приймати власні рішення. Наша мета - повідомити, що дозволено за архітектурою обмеження цін», - сказав один із представників адміністрації Байдена, додавши, що обговорення було зосереджено на структурі ринку.

Глобальні трейдери, включаючи Trafigura, Vitol і Gunvor, згорнули майже весь свій російський бізнес після повномасштабного вторгнення рф в Україну. Групи побоювалися суспільної реакції або втрати підтримки з боку банків, на які вони покладаються для фінансування мільйонів барелів, які вони постачають по всьому світу щодня.

Але це призвело до того, що росія все більше покладається на менші торгові доми, щоб просувати нафту на нові ринки в Азії. Зростає занепокоєння щодо безпеки старих танкерів, які використовуються без західного страхування чи транспортних послуг у все більш непрозорій торгівлі.

Переговори адміністрації Байдена із західними трейдерами про постачання більшої кількості російської нафти ілюструють тонкий зв'язок для Білого дому й G7, які намагаються скоротити доходи кремля від нафти, не порушуючи ринку.

