Метою російської ракетної атаки вночі знову стали українські НПЗ

У ніч з 15 на 16 лютого Росія поцілила ракетами у непрацюючі Кременчуцький і Дрогобицький нафтопереробні заводи, а також у ємності з пальним у Кіровоградській області.

Як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, у нафтопереробний завод у Кременчуці влучили ракети Х-22, які неможливо перехопити наявними засобами ППО, повідомляє галузеве видання enkorr.

"Сьогодні саме Х-22 ракети, 12 було випущено з 6 літаків у курській області. Це терористичні ракети. Це зброя, яка прирівнюється до терористичної, коли її випускають у мирні густонаселені міста", - заявив речник Повітряних сил.

Ігнат уточнив, що маса бойової частини ракети Х-22 близько 950 кг, а похибка влучання - 600 метрів. За його словами, ці ракети влучили у Павлограді й Кременчуці.

"Ці ракети влучили сьогодні у наші міста. Бачимо, що відбувається у Павлограді. І вибух на нафтопереробному заводі у Кременчуці. На жаль, маємо такі втрати", - додав він.

Своєю чергою голова Кіровоградської обласної військової адміністрації (ОВА) Андрій Райкович повідомив, що окупанти в ніч на 16 лютого завдали ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури, де зберігалось пальне.

"Було два ракетних влучання і були ушкодження ємностей зі світлими нафтопродуктами, й також попадання в інші об'єкти. Там заправна станція була, на території цього об'єкта. Найголовніше, що ніхто не постраждав", - сказав Райкович.

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«У разі настання кризової ситуації в нас у резервах будуть запаси, які в об'ємах складатимуть щонайменше 61 день внутрішнього споживання. Це дозволить бізнесу, громадянам та всій країні спокійно пройти будь-які виклики в паливній сфері», - сказав прем'єр.



Голова Дрогобицької районної військової адміністрації Степан Кулиняк також повідомляв про влучання в один з об‘єктів критичної інфраструктури.

За даними директора Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, три ракети влучили у Дрогобицький НПЗ.

Водночас він наголосив, що ані Кременчугський, ані Дрогобицький НПЗ довгий час не працюють, а Україна повністю забезпечена паливом за рахунок імпорту.

Як повідомлялося, раніше в "Укренерго" заявили, що внаслідок російської ракетної атаки в ніч на 16 лютого не виникло необхідності обмежувати споживання електроенергії.

За даними Командування Повітряних сил, уночі 16 лютого російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури. Було випущено 12 крилатих ракет Х-101/Х-555, 8 крилатих ракет "Калібр", 12 крилатих ракет Х-22 та дві керовані авіаційні ракети Х-59. Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.