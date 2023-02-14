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Україна створить резервний запас нафти та нафтопродуктів – Шмигаль
18:00 14.02.2023 |
Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, який передбачає створення резервних запасів нафти та нафтопродуктів на випадок кризової ситуації.
Як передає Укрінформ, про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 14 лютого.
«Сьогодні на порядку денному маємо важливий документ зі сфери національної безпеки - законопроєкт про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів. Буде створена диверсифікована система зберігання. У разі настання кризової ситуації в нас у резервах будуть запаси, які в об'ємах складатимуть щонайменше 61 день внутрішнього споживання. Це дозволить бізнесу, громадянам та всій країні спокійно пройти будь-які виклики в паливній сфері», - сказав прем'єр.
За його словами, законопроєкт передбачає чітку взаємодію між державою та бізнесом, а також визначає питання зберігання, безпеки, моніторингу та репортингу.
«Створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів - це питання національної безпеки, яке актуальне зараз, але залишиться так само важливим і після нашої перемоги та завершення війни», - додав Шмигаль.
Як повідомлялося, угода про асоціацію з ЄС передбачає для України зобов'язання, згідно з директивою 2009/119/ЄС, сформувати до 2023 року і підтримувати мінімальний запас нафти і нафтопродуктів на випадок надзвичайних ситуацій. Резерв, який Україна повинна забезпечити, еквівалентний 90 добам чистого імпорту або 61 добі середньодобового споживання.
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