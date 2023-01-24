Країни міжнародної коаліції домовились ввести дві граничні ціни на російські нафтопродукти

Країни міжнародної коаліції, які ввели граничну ціну на російську нафту, погодилися встановити дві граничні ціни на нафтопродукти з Росії. Про це повідомили в Міністерстві фінансів США.

У пʼятницю, 20 січня, заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо провів онлайн-зустріч з заступниками міністрів фінансів країн, які запровадили обмеження на ціну російської нафти морського транспортування.

Учасники зустрічі погодилися з підходом щодо нафтопродуктів з РФ, який передбачає введення двох граничних цін. Одна цінова межа - на нафтопродукти, які зазвичай продаються з надбавкою до ціни на сиру нафту, такі як дизельне пальне або бензин, друга цінова межа - на продукти, які продаються зі знижкою до ціни на сиру нафту, такі як мазут.

Також заступники міністрів домовилися в березні переглянути граничну ціну на російську нафту.

"Це дозволить коаліції врахувати зміни на світових ринках після запровадження граничних цін на нафтопродукти, а також ознайомитися з результатами технічної експертизи ЄС щодо граничної ціни на нафту", - йдеться в повідомленні Мінфіну США.