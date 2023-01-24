Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Мінфіні США розповіли про труднощі із запровадженням ліміту цін на нафтопродукти з РФ

 

Країни "Великої сімки" та члени ЄС зможуть запровадженням стелі цін на нафтопродукти з РФ домогтися тих же цілей, що й із запровадженням обмежень на російську нафту, але в процесі може виникнути низка складнощів.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Потенційні проблеми із запровадженням ліміту цін можуть бути пов'язані з широким діапазоном різних нафтопродуктів та цін на них, а також важливістю стабільних постачань російського дизельного палива на ринки країн Заходу.

"Це складніше, але ми наполегливо працювали над тим, щоб зрозуміти, як досягти тієї ж мети", - заявила міністр фінансів США.

Єллен підкреслила, що за будь-якого нововведення є ймовірність, що "все піде не за планом". Але, на її думку, коаліції вдалося уважно вивчити ринки. Тому союзники вважають, що їхні обмеження дозволять досягти того ж, чого вони досягли із сирою нафтою.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5581
  0,0366
 0,09

Курс обміну валют на вчора, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7661  0,12 0,31 40,5929  0,03 0,09
EUR 42,3221  0,06 0,14 43,4989  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на вчора, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес