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У Мінфіні США розповіли про труднощі із запровадженням ліміту цін на нафтопродукти з РФ
10:30 23.01.2023 |
Країни "Великої сімки" та члени ЄС зможуть запровадженням стелі цін на нафтопродукти з РФ домогтися тих же цілей, що й із запровадженням обмежень на російську нафту, але в процесі може виникнути низка складнощів.
Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
Потенційні проблеми із запровадженням ліміту цін можуть бути пов'язані з широким діапазоном різних нафтопродуктів та цін на них, а також важливістю стабільних постачань російського дизельного палива на ринки країн Заходу.
"Це складніше, але ми наполегливо працювали над тим, щоб зрозуміти, як досягти тієї ж мети", - заявила міністр фінансів США.
Єллен підкреслила, що за будь-якого нововведення є ймовірність, що "все піде не за планом". Але, на її думку, коаліції вдалося уважно вивчити ринки. Тому союзники вважають, що їхні обмеження дозволять досягти того ж, чого вони досягли із сирою нафтою.
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