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АНАЛІТИКА

Хорватия поможет Украине диверсифицировать поставки горючего

 

Министерство энергетики Украины договорилось с хорватской стороной о сотрудничестве по вопросам диверсификации поставок горючего в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Отмечается, что такие договоренности были достигнуты в ходе рабочего визита заместителя министра энергетики Украины Николая Колесника в Хорватию.

"Диверсификация источников и маршрутов поставки горючего - залог независимости страны и гарантия получения стратегически важного ресурса альтернативного происхождения от различных производителей.

У нас есть поддержка в этом вопросе со стороны наших хорватских коллег", - отметил Колесник.

"В рамках визита заместитель министра энергетики Украины провел встречи, в частности, с государственным секретарем Министерства экономики и устойчивого развития Хорватии Иво Милатычем, председателем правления компании Jadranski naftovod (JANAF) Степаном Аданичем и председателем правления компании INA Сандором Фасимоном.

На встречах также обсудились вопросы укрепления энергетической безопасности, сотрудничество в обеспечении надлежащего функционирования украинского энергетического сектора в условиях войны, а также возможность транзита газа из хорватского СПГ-терминала", - говорится в сообщении.
За матеріалами: Экономическая правда
Ключові теги: Хорватія
 

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