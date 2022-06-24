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Хорватия поможет Украине диверсифицировать поставки горючего
16:55 24.06.2022 |
Министерство энергетики Украины договорилось с хорватской стороной о сотрудничестве по вопросам диверсификации поставок горючего в Украину.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Отмечается, что такие договоренности были достигнуты в ходе рабочего визита заместителя министра энергетики Украины Николая Колесника в Хорватию.
"Диверсификация источников и маршрутов поставки горючего - залог независимости страны и гарантия получения стратегически важного ресурса альтернативного происхождения от различных производителей.
У нас есть поддержка в этом вопросе со стороны наших хорватских коллег", - отметил Колесник.
"В рамках визита заместитель министра энергетики Украины провел встречи, в частности, с государственным секретарем Министерства экономики и устойчивого развития Хорватии Иво Милатычем, председателем правления компании Jadranski naftovod (JANAF) Степаном Аданичем и председателем правления компании INA Сандором Фасимоном.
На встречах также обсудились вопросы укрепления энергетической безопасности, сотрудничество в обеспечении надлежащего функционирования украинского энергетического сектора в условиях войны, а также возможность транзита газа из хорватского СПГ-терминала", - говорится в сообщении.
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