Volkswagen опять заподозрили в манипуляциях с выхлопом

Суд Европейского Союза (CJEU) организовал расследование в отношении концерна Volkswagen, которое снова касается возможных манипуляций с выхлопными газами. На сей раз эксперты заинтересовались программным обеспечением, которое управляет клапаном рециркуляции отработавших газов. Дело в том, что при определённых условиях блок управления двигателем отключает этот клапан, что изрядно увеличивает выбросы окислов азота при работе мотора.

Эксперты выяснили, что когда температура окружающей среды выходит за пределы диапазона 15-33 градусов по Цельсию, а высота над уровнем моря превышает 1000 метров, клапан рециркуляции отработавших газов отключается программным обеспечением блока управления двигателем. Инженеры Volkswagen утверждают, что такой алгоритм работы обусловлен продлением срока службы мотора, но советники Суда Европейского Союза сочли, что это подозрительно похоже на работу программного обеспечения двигателя EA189, печально известного в связи с «дизельгейтом». «Защита двигателя не является оправданием для внедрения подобного программного обеспечения», - сказал генеральный прокурор CJEU Атанасиос Рантос.

Как сообщает издание Automotive News, в Volkswagen не признают претензий и отмечают, что так называемое температурное окно в работе клапана рециркуляции отработавших газов может быть вполне оправдано, если оно предназначено для предотвращения выхода его из строя. Клапан выполняет смешивание отработавших газов двигателя с впускным воздухом, в котором после этого уменьшается концентрация кислорода и снижается скорость сгорания. Из-за снижения концентрации кислорода во впускном воздухе происходит уменьшение температуры сгорания и сокращение уровня содержания оксидов азота.