Украина впервые начала транспортировать британскую нефть





Оператор системы магистральных нефтепроводов Украины АО «Укртранснафта» впервые транспортирует британскую нефть Flotta Gold.

Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе компании.

«АО «Укртранснафта» впервые транспортирует нефть Flotta Gold, которая добывается около Оркнейских островов (Шотландия, Великобритания)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания уже начала прием сырья в нефтетранспортную систему для дальнейшей транспортировки на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Транспортироваться Flotta Gold будет по нефтепроводу Одесса - Кременчуг.

Таким образом, количество сортов нефти, которые транспортировались нефтепроводами Украины, возросло до восьми, добавили в пресс-службе.

Как сообщал Укринформ, в первом полугодии 2021 года Укртранснафта протранспортировала 7,1 млн тонн нефти, что на 3,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.