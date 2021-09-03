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Украина впервые начала транспортировать британскую нефть
09:57 03.09.2021 |
Оператор системы магистральных нефтепроводов Украины АО «Укртранснафта» впервые транспортирует британскую нефть Flotta Gold.
Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе компании.
«АО «Укртранснафта» впервые транспортирует нефть Flotta Gold, которая добывается около Оркнейских островов (Шотландия, Великобритания)», - говорится в сообщении.
Отмечается, что компания уже начала прием сырья в нефтетранспортную систему для дальнейшей транспортировки на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Транспортироваться Flotta Gold будет по нефтепроводу Одесса - Кременчуг.
Таким образом, количество сортов нефти, которые транспортировались нефтепроводами Украины, возросло до восьми, добавили в пресс-службе.
Как сообщал Укринформ, в первом полугодии 2021 года Укртранснафта протранспортировала 7,1 млн тонн нефти, что на 3,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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