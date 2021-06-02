Минэкономики обнародовало новые расчеты стоимости бензина и дизтоплива

Министерство экономики Украины на своем официальном сайте опубликовало информацию о новых расчётах средней стоимости бензина и дизельного топлива на первую декаду июня.

«На основании расчетов акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 20,91 гривны, и 1 литра бензина автомобильного GASOLINE 10 ppm, которая составляет 24,92 гривны за литр», — говорится в сообщении.

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С учетом максимальной торговой наценки, которая согласно постановлению правительства о госрегулировании цен должна быть не более 5 грн/л на бензин и 7 грн/л на дизельное топливо, предельная стоимость бензина составляет 29,92 грн/л, что на 8 коп./л выше цены, установленной на последню декаду мая.

Предельная цена ДТ установлена на уровне 27,91 грн/л (+2 коп./л).

Как сообщал enkorr, Кабинет министров 14 мая принял постановление, которым вводится государственное регулирование цен на топливо. В частности, были приняты изменения в правительственное постановление №1236 от 9 декабря 2020 г.. Согласно новой редакции документа, на период действия карантина будут установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).

При этом средняя стоимость дизтоплива (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm), включающая таможенные платежи (акцизный налог и НДС), должна рассчитываться «Нафтогазом» на основании данных Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц/декаду.