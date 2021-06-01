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Цены на бензин стабильны в начале июня
15:59 01.06.2021 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 1 июня 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз также стабилен.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,17 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 28,93 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 27,35 гривен за литр (0,01 гривен), на автогаз - 15,71 гривен за литр (0,00 гривен).
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