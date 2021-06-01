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Нефть марки Brent 1 июрня торгуется выше $70 за баррель впервые с 18 мая
08:45 01.06.2021 |
Мировые цены на нефть во вторник утром растут более чем на 1% после заседания техкомитета ОПЕК+, при этом цена марки Brent поднялась выше 70 долларов за баррель впервые с 18 мая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.13 EEST цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,14% - до 70,11 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 1,87% - до 67,56 доллара за баррель.
Инвесторы отыгрывают оценки членов техкомитета ОПЕК+, согласно которым избыток нефти, накопившийся во время пандемии, почти исчез, и во втором полугодии запасы сырья будут стремительно сокращаться. На этом фоне аналитики ожидают, что министерский комитет ОПЕК+ на своем заседании во вторник подтвердит запланированное на июль увеличение добычи нефти альянсом.
Техкомитет ОПЕК+ прогнозирует, что с сентября по декабрь коммерческие запасы нефти будут падать как минимум по 2 миллиона баррелей в день. "Сейчас есть некоторая уверенность в том, что растущий спрос сможет поглотить еще 2 миллиона баррелей в день из Ирана, если это произойдет. Спрос в США способствует восстановлению мирового потребления", - сказал агентству Блумберг экономист Oversea-Chinese Banking Corp Хоуи Ли (Howie Lee).
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