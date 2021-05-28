Стоимость сжиженного газа в оптовом секторе украинского рынка продолжает снижаться 20 день подряд

В ряде регионов рабочие цены достигли 22 100 грн/т. Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95».

На ГНС Киевской области прайсовые предложения стартуют с 22 700 грн/т. Участники рынка сообщают, что рабочий диапазон цен на EXW — 22 100-22 600 грн/т, и это уже ниже себестоимости большинства ресурса, которым заполнены ГНС.

В Харьковской области рабочая стоимость колеблется в районе 22 500-23 000 грн/т, озвученные прайсы — 23 000-23 900 грн/т. В Одессе «Укртатнафта», по словам участников рынка, указала прайс 22 600 грн/т (-900 грн/т в сравнении с ценой 21 мая). «Надежда» на Первомайске застолбила прайс 23 700 грн/т, хотя цены реальных сделок в регионе не превышают 23 000 грн/т.

В западных областях приобрести автогаз самовывозом можно по 22 600-23 000 грн/т (-300 грн/т к цене прошлой недели), прайсовые цены традиционно на 100-300 грн выше.

В Полтавской области на неделе озвучивался прайс 23 100- 23 400 грн/т, рабочий диапазон на около 400 грн ниже.

По словам участников рынка, на фоне падения цен на внутренних аукционах и снижения котировок на границе экономика оптовых продаж газа в большинстве регионов оставляет желать лучшего. «На базах весь газ непроходной, переливы валят цену», — говорит один из участников киевского рынка. Падение может приостановить сбой отгрузок с Мозырского НПЗ.

Несколько лучше чувствуют себя операторы, имеющие в активе розницу, где, за исключением ряда регионов, маржа достигла высокого уровня.