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Беларусь прекратила поставки бензина А-95 в Украину, - Куюн
13:02 28.05.2021 |
Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявляет, что Беларусь приостановила поставку бензина А-95 в Украину.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
"Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации - закрыть поставку бензина А-95 в Украину, где за их продуктом 50% рынка. С другой стороны, еще один сигнал нам, третий за эту весну", - написал Куюн.
При этом он добавил, что переговоры по поставке бензина еще продолжаются.
Также Куюн подчеркнул, что теперь в Украину надо осуществить поставку 50 тыс. тонн бензина А-95.
Как сообщали Українські Новини, в воскресенье, 23 мая, власти Беларуси принудительно посадили пассажирский самолет авиакомпании Ryanair якобы из-за сообщения о минировании.
Позже выяснилось, что по прибытию в Минск белорусские силовики задержали двоих пассажиров. Ими оказались оппозиционер и основатель Telegram-канала Роман Протасевич и его девушка София Сапега.
В результате данного инцидента Европейский союз обрушился со шквалом критики на Беларусь и предупредил о последствиях за нарушение международных правил авиационного сообщения.
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