Беларусь прекратила поставки бензина А-95 в Украину, - Куюн

Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявляет, что Беларусь приостановила поставку бензина А-95 в Украину.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации - закрыть поставку бензина А-95 в Украину, где за их продуктом 50% рынка. С другой стороны, еще один сигнал нам, третий за эту весну", - написал Куюн.

При этом он добавил, что переговоры по поставке бензина еще продолжаются.

Также Куюн подчеркнул, что теперь в Украину надо осуществить поставку 50 тыс. тонн бензина А-95.

Как сообщали Українські Новини, в воскресенье, 23 мая, власти Беларуси принудительно посадили пассажирский самолет авиакомпании Ryanair якобы из-за сообщения о минировании.

Позже выяснилось, что по прибытию в Минск белорусские силовики задержали двоих пассажиров. Ими оказались оппозиционер и основатель Telegram-канала Роман Протасевич и его девушка София Сапега.

В результате данного инцидента Европейский союз обрушился со шквалом критики на Беларусь и предупредил о последствиях за нарушение международных правил авиационного сообщения.