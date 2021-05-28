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Розничные сети с 21 по 28 мая снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5-20 коп./л
11:32 28.05.2021 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
Наибольшее снижение цены зафиксировано в консолидированной сети группы «Приват» в Житомирской области. В этом регионе ресурс подешевел на 35 коп./л, до 14,35 грн/л. При этом средние цены по сети составляют 14,99-15,02 грн/л.
На 10 коп./л автогаз подешевел на станциях «Овис» и «Катрал», до 15,59 и 15,47 грн/л соответственно. В сетях «Олас», Chipo и Mango автогаз в среднем подешевел на 2-22 коп./л (см. табл.).
В то же время UPG подняла цену на 30 коп./л, до 15,95 грн/л.
Средняя стоимость СУГ по Украине 28 мая составила 15,71 грн/л (–1 коп./л к 21 мая).
По данным «А-95», за неделю крупнооптовые партии сжиженного газа подешевели на 200 грн/т, до 23 490 грн/т.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 21 по 28 мая, грн/л:
|
АЗС
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
16,49
|
0,00
|
WOG
|
16,48
|
0,00
|
Авиас
|
15,02
|
-0,02
|
Укрнафта
|
14,99
|
-0,02
|
AMIC
|
15,55
|
0,00
|
Shell
|
15,81
|
0,00
|
SOCAR
|
16,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
15,90
|
0,00
|
KLO
|
16,39
|
0,00
|
Параллель
|
16,45
|
0,00
|
Автотранс
|
15,98
|
0,00
|
UPG
|
15,95
|
0,30
|
SUNOIL
|
15,48
|
0,00
|
Олас
|
14,60
|
-0,05
|
Chipo
|
15,60
|
-0,02
|
Овис
|
15,59
|
-0,10
|
Авантаж 7
|
15,18
|
0,00
|
Marshal
|
15,10
|
0,00
|
Катрал
|
15,47
|
-0,10
|
Mango
|
15,15
|
-0,22
|
Motto
|
15,61
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
15,71
|
-0,01
|
|
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