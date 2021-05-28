Розничные сети с 21 по 28 мая снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5-20 коп./л

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

Наибольшее снижение цены зафиксировано в консолидированной сети группы «Приват» в Житомирской области. В этом регионе ресурс подешевел на 35 коп./л, до 14,35 грн/л. При этом средние цены по сети составляют 14,99-15,02 грн/л.

На 10 коп./л автогаз подешевел на станциях «Овис» и «Катрал», до 15,59 и 15,47 грн/л соответственно. В сетях «Олас», Chipo и Mango автогаз в среднем подешевел на 2-22 коп./л (см. табл.).

В то же время UPG подняла цену на 30 коп./л, до 15,95 грн/л.

Средняя стоимость СУГ по Украине 28 мая составила 15,71 грн/л (–1 коп./л к 21 мая).

По данным «А-95», за неделю крупнооптовые партии сжиженного газа подешевели на 200 грн/т, до 23 490 грн/т.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 21 по 28 мая, грн/л: